'लालच से प्रेरित लोगों को कभी सम्मान से याद नहीं किया जाता', सीएम योगी ने किसपर बोला हमला?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का कल्याण करने से ही राष्ट्र के कल्याण का मार्ग आगे बढ़ता है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज में सिर्फ़ वही लोग स्थायी पहचान बनाते हैं जो जन कल्याण की भावना से काम करते हैं, जबकि लालच से प्रेरित लोगों को कभी सम्मान से याद नहीं किया जाता. उन्होंने कहा, 'जन कल्याण ही अंततः राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।'

लड़कियों की शिक्षा पर दिया ज़ोर

आदित्यनाथ श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे. संस्था के संस्थापक (दिवंगत) भगवती प्रसाद को याद करते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग आठ दशक पहले उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से कॉलेज स्थापित करने के लिए तीन लाख चांदी के सिक्के दान किए थे.

काम के पीछे की मंशा देती है अच्छे परिणाम

सीएम योगी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि 'आज उस निस्वार्थ सोच के परिणाम हम सभी के सामने हैं.' काम के पीछे की मंशा पर ज़ोर देते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी मंशा हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विद्यालय के हीरक जयंती द्वार एवं सम्पूर्ण विद्यालय भवन के पुनरुद्धार के शिलापट्ट का अनावरण किया.

सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम को गोरखपुर पहुंचे थे, इसके बाद वो यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. मंगलवार सुबह सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान भी उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए और कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.