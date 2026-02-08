बस्ती: संदिग्ध हालात में लापता हुए SI अजय गौड़, नदी किनारे मिली बाइक, तलाश जारी

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां परसरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. काफी खोज बीन के बाद उन की बाइक सदर कोतवाली के अमहट नदी के घाट पर बनी पुलिस चौकी के पास से मिली, जिसके बाद उन की तलाश तेज कर दी गई. नदी में गोताखोरों को उतार कर भी तलाश की गई. लेकिन अभी तक उनका का कुछ अता पता नहीं चल सका है. उधर इनकी पत्नी अपने पति के अचानक लापता होने के बाद से काफी परेशान है.

इस तरह एसआई के गायब होने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है. परिजनों ने अधिकारियों से मिल जल्द तलाश करने की गुहार लगाईं है. पुलिस टीम के साथ सर्विलांस टीमें भी अजय गौड़ की तलाश में जुटीं हैं. जबकि अभी तक सुराग नहीं लग सका है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें परसरामपुर थाने पर एसआई अजय गौड़ तैनात थे, 5 फरवरी की शाम को आखरी बार पत्नी से 2 से 3 सेकंड बात हुई, उस के बाद फोन काट दिया. रात में जब पत्नी ने खाना खाने के बाद रूटीन के तहत फोन किया तो फोन बंद मिला. पत्नी को लगा काम की वजह से फोन बंद किए होंगे और सो गए होंगे. पत्नी ने जब सुबह में फिर फोन किया तो फोन बंद मिला. कई बार ट्राई करने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो उनके साथ चलने वाले सिपाही को फोन किया, तो सिपाही ने बताया कि रात से ही कमरे पर नहीं हैं. जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई.

पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई हैं. सभी रिश्तेदारों, जान-पहचान वालों से संपर्क के बाद भी एसआई का कहीं पता नहीं चल सका. तलाश के दौरान सदर कोतवाली के अमहट पुलिस चौकी के पास उन की बाइक लावारिस मिली. जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं नदी में कूद कर कोई अनहोनी घटना तो नहीं हुई. नदी में तलाश के लिए नाव और गोताखोरों की टीम लगाई गई लेकिन नदी में भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

एसआई को धमकी की बात आई सामने

पत्नी ने बताया कि जब फुटेज चेक किया तो लास्ट टाइम पर थाने के फॉलोअर उनके साथ बाइक पर बैठा था. वहीं एसआई की पत्नी ने कहा को दुबौलिया थाने पर तैनाती के दौरान उपाध्याय नाम का एक लड़का था, जो पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद खत्म हो गया था. उस के चाचा ने हमारे हसबैंड को धमकी दी थी को तुम को छोड़ेंगे नहीं.

एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि एसआई अजय गौड़ के लापता होने की सूचना पर परिवार से संपर्क किया गया. परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त हुई. उस के आधार पर मुकदमा लिखा गया है, पुलिस की कई टीम लगाई गई है ताकि उनको सकुशल बरामद कर लिया जाए.