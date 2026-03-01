बस्ती में फूड पॉइजनिंग, केक खाने के बाद 2 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक की मौत

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआडाबर गांव से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, यहां केक खाने के बाद एक युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जबकि एक 3 साल का बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, महुआडाबर गांव निवासी अमन सिंह ने शनिवार शाम गांव की ही एक परचून की दुकान से 5-5 रुपये वाले दो केक खरीदे थे. अमन ने खुद भी केक खाया और अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे ओंकार को भी खिलाया. केक खाने के कुछ ही मिनटों के भीतर दोनों बच्चों को तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी. बच्चों की हालत बिगड़ता देख परिजनों में हड़कंप मच गया और वे तत्काल उन्हें लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे.

इलाज के दौरान युवक की मौत

वहीं, हालत गंभीर होने के कारण अमन को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अमन (18) की मौत हो गई. वहीं, 3 वर्षीय ओंकार की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार, यह मामला गंभीर फूड पॉइजनिंग का लग रहा है, हालांकि, मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खाद्य नमूनों की जांच के बाद ही चल पाएगा.

पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं गौर थाने की पुलिस ने अमन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही उस दुकान की भी जांच शुरू कर दी गई है, जहां से केक खरीदा गया था. गांव में इस घटना के बाद से ही दहशत और मातम का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव की दुकानों पर बिकने वाले एक्सपायरी और घटिया क्वालिटी के खाद्य पदार्थों की जांच की मांग की है.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

वहीं मौके पर जांच करने पहुंची डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने इस बाबत बताया कि केक खाने से एक बच्चे की मौत की बात कही जा रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी, जबकि दूसरे बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.