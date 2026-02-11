हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: दो साल पहले मृत घोषित हो चुकी महिला पहुंची थाने, पुलिस के उड़े होश, OTP ने खोला राज

Basti News: दो साल पहले मृत घोषित हो चुकी महिला पहुंची थाने, पुलिस के उड़े होश, OTP ने खोला राज

Basti Crime News: यह मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रियंका प्रजापति का है, जो पति से अनबन के बाद मायके चली गई. फिर वहां से आत्महत्या की बात कहकर राजस्थान के युवक से शादी कर ली.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Feb 2026 04:28 PM (IST)
Published at : 11 Feb 2026 04:28 PM (IST)
Basti News Basti Police UP NEWS
