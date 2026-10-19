Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती BJP में घमासान, पूर्व अध्यक्ष शैल त्रिपाठी के आरोपों पर जिलाध्यक्ष का पलटवार

बस्ती BJP में घमासान, पूर्व अध्यक्ष शैल त्रिपाठी के आरोपों पर जिलाध्यक्ष का पलटवार

बस्ती बीजेपी में गुटबाजी पूरे चरम पर है. पूर्व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शैल त्रिपाठी ने जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा पर उन्हें पद से हटवाने के गंभीर आरोप लगाया. दोनों ओर से बयानबाजी जारी है.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Oct 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी और कलह अब खुलकर सामने आ गयी है. जिसमें महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष शैल त्रिपाठी द्वारा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शैल त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष का महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ व्यवहार सही नहीं है.

उधर इसके बाद जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने पलटवार करते हुए शैल त्रिपाठी पर अनुशासनहीनता और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कही है. विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में इस तरह की गुटबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला शैल त्रिपाठी को पद से हटाए जाने के बाद तूल पकड़ गया है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए

क्या हैं आरोप ?

दरअसल 12 अक्टूबर को बीजेपी में शैल त्रिपाठी को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. लेकिन इसके बाद 18 अक्टूबर को बिना उन्हें बताए पद से हटाकर मंजू श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया था. शैली त्रिपाठी के मुताबिक यह सब विवेकानन्द मिश्रा ने यह करवाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाह ने उन पर दबाब भी बनाया था कि वे इस्तीफा दे दें. लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें बिना बताए हटा दिया गया था.

इसके साथ ही शैल त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए संबंधित से दो लाख रुपए विवेकानंद मिश्रा ने बंद कमरे में लिए हैं. जबकि पार्टी में कई सक्रिय पदाधिकारी भी मौजूद थीं, उनमें से किसी को नहीं बनाया गया. यही नहीं उन्होंने अपने आरोपों में पार्टी के एक महामंत्री का भी नाम लिया है.

विवेकानंद मिश्रा का पलटवार 

इस पूरे मामले पर अब भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा पलटवार किया है, उन्होंने शैल त्रिपाठी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत बताया है. जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वह इस मामले में मानहानि और झूठे आरोप लगाने के लिए कानूनी रूप से एफआईआर दर्ज कराएंगे. 

इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी स्तर पर अनुशासनहीनता और झूठी बयानबाजी करने के लिए शैल त्रिपाठी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. जिला अध्यक्ष ने सफाई देते हुए बताया कि पार्टी की जिला इकाई के द्वारा जो आधिकारिक लिस्ट भेजी गई थी, उसमें शैल त्रिपाठी का कहीं भी नाम शामिल नहीं था. इसके बावजूद उन्हें अध्यक्ष पद मिल गया था और जैसे ही इस प्रशासनिक त्रुटि या गड़बड़ी की जानकारी पार्टी नेतृत्व के सामने आई, तो तत्काल प्रभाव से सूची को संशोधित करते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया. जिला अध्यक्ष का कहना है कि इसी बात से बौखलाकर और पद छिन जाने की वजह से शैल त्रिपाठी अब उनके ऊपर इस तरह के बेबुनियाद और गंदे आरोप लगा रही हैं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान

Published at : 19 Oct 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रद्धा दुबे ने मीडिया से कहा- 'अपनी आंखों से शिवा शर्मा को छलांग लगाते देखा'
श्रद्धा दुबे ने मीडिया से कहा- 'अपनी आंखों से शिवा शर्मा को छलांग लगाते देखा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान
अखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
इंडिया
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
'प्रिंटेड डेटा, SIR की सीमा, फॉर्म 6...', चुनाव आयोग ने करीब एक महीने में क्या क्या बदला?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
'लॉरेंस बिश्नोई साहब', DCP के वीडियो पर अभिजीत दीपके को आया गुस्सा, बोले- 'जो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget