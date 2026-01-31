रील बनाने का शौक बना जानलेवा, बरेली में पत्थर के नीचे दबकर 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश: सोशल मीडिया युग में खुद को अलग दिखाने और फेमस होने की जिद धीरे-धीरे लोगों की जान ले रही है. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे खतरनाक कारनामे करते हैं, जिनसे उनकी जान को खतरा रहता है. कभी-कभी वे अपनी जिंदगी भी गंवा बैठते हैं. ऐसा ही एक मामला बरेली के नवाबगंज से सामने आया है, जब एक युवक रील बनाने के चक्कर में ऊंचाई से पत्थर पर चढ़कर रील बनाते समय पत्थर खिसककर जमीन पर गिरने से युवक की पत्थर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई.

यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है. दरअसल बरेली सितारगंज हाइवे का निर्माण कार्य चल रहा है. हाइवे पर ही नवाबगंज से होकर सिजौलिया गांव के पास से बाईपास निकल रहा है. बाईपास का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी पर है. हाइवे के बाईपास के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी रोकने के लिए लगाए जाने वाले बड़े-बड़े पत्थरों को हाइवे किनारे गलत तरीके से रखा गया है, जो रोड के साइड में ज्यादा लटककर रखा गया. रोड किनारे रखे इन पत्थरों के चलते ही एक युवक की जान चली गई.

इंस्टाग्राम रील का था शौक

बताते चलें नवाबगंज नगर से सटे ग्राम रिछोला किफायतुल्ला वासी मौलाना हाजी मेंहदी हसन के 20 वर्षीय मोहम्मद फैजान को रील बनाने का शौक था. उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा था. आज शुक्रवार को दोपहर में वह अपने गांव के ही दोस्त अनुज गंगवार के साथ हाइवे पर रील बनाने गया था.

रील बनाते समय वह जैसे ही रोड किनारे रखे पत्थरों पर चढ़ा, पत्थर नीचे गिर गए. फैजान कुछ समझ पाता या खुद को संभाल पाता, वह भी पत्थरों के साथ नीचे गिर गया और पत्थरों के नीचे दब गया. रील बना रहे दोस्त के मदद मांगने पर मौके पर लोगों के जमा होने पर लोगों ने पत्थरों को हटाने का प्रयास किया लेकिन वह पत्थरों को हटा नहीं सके. तब लोगों ने पास के गांव से ट्रैक्टर की मदद से हैरो से पत्थरों को हटाकर फैजान को बाहर निकाला. तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

परिवार पर टूटा गम का पहाड़

युवक की मौत की जानकारी होने पर उसके परिजन मौके पर पहुंचे और शव को अपने साथ घर ले गए. सूचना पर कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव चौकी प्रभारी सुनील कुमार बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की. युवक की मौत से परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है तो गांव में शोक पसरा है. मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था. उसके पिता दिल्ली की मस्जिद में इमामत करते हैं.