हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवैलेंटाइन डे पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम नौजवानों से की खास अपील, कहा- 'इस्लाम में...'

वैलेंटाइन डे पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम नौजवानों से की खास अपील, कहा- 'इस्लाम में...'

Shahabuddin Razvi On Valentine Day: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वैलेंटाइन डे को इस्लाम के विपरीत बताया है. साथ ही मुस्लिम नौजवानों से इसे न मनाने की गुजारिश की है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Feb 2026 08:21 PM (IST)
Preferred Sources
वैलेंटाइन वीक का आज सातवां आखिरी दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है. इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वैलेंटाइन डे पर आपत्ति जताते हुए इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि, "हर दौर में कौमों की पहचान उनके अकीदा और कल्चर से होती है, जब कोई कौम मानसिक गुलामी का शिकार हो जाए तो वो दूसरों के अकीदा और मजहब अपना लेने के बराबर होता है. इसी को वैलेंटाइन डे कहते हैं. इस तरह के कार्यक्रमों का इस्लाम धर्म में कोई जगह नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के विपरीत है."

'शरियत की रौशनी में वैलेंटाइन डे मनाना नाजायज'

मौलाना ने कहा कि शरियत की रोशनी में वैलेंटाइन डे मनाना नाजायज है, इसलिए पैगम्बरे इस्लाम ने फरमाया कि हया का ख्याल रखो , इंसान के अंदर 60 से ज्यादा खूबिया है, उन में हया मुख्य है. उन्होंने कहा कि, पैगम्बरे इस्लाम एक हदीस में फरमाते हैं कि जो कौम दूसरे धर्म का कल्चर अपनाती है, उसको उसी के साथ शुमार किया जाएगा.

मुस्लिम युवक-युवतियों से वैलेंटाइन डे न मनाने की अपील

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि, "मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि शरियत के हुक्म को माने और वैलेंटाइन डे हरजिग न मनाएं." आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं.

संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस

वैलेंटाइन डे के मद्देनजर बरेली पुलिस ने शहर के पार्कों को अपने रडार पर लेने के साथ ही सख्ती की है. शहर के प्रमुख पार्क, गांधी उद्यान पार्क में पुलिस ने सुबह से डेरा डाल रखा है. पुलिस इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है. वहीं महिला पुलिस भी पार्क में आने वाले जोड़ों पर नजर बनाए हुए है. हालांकि पार्क में पुलिस की सख्ती और हिंदू संगठनों के विरोध के चलते सुरक्षित जगहों पर जाना पसंद कर रहे है.
और पढ़ें

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read
Published at : 14 Feb 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shahabuddin Razvi Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
'राहुल गांधी अपरिपक्व, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
दिल्ली NCR
Exclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब
Exclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Mahashivratri 2026 Special: Swagat Rathore, वो Singer जिन्हें सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए Sadhguru
IND vs Pak T20 World Cup: पाकिस्तान को 'पीटेंगे'...कप जीतेंगे! IND-PAK भिड़ंत पर सबसे बड़ी कवरेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
'राहुल गांधी अपरिपक्व, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
दिल्ली NCR
Exclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब
Exclusive: AAP के किस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगी CM रेखा गुप्ता? दिया ये जवाब
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget