बरेली में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की कार टकराई गाय, बाल-बाल बचे उपमुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उस समय बाल-बाल बच गए जब शनिवार रात उनकी कार एक गाय से टकरा गई. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कम्प मच गया.हालांकि डिप्टी सीएम आय किसी अन्य को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने नगर निगम और जिला प्रशासन की आवारा पशुओं पर रोकथाम की पोल जरुर खोल दी है. फिलहाल मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड पर बजरंग ढाबे के पास उनकी कार अचानक सामने आई गाय से टकरा गई, जिससे वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि मौर्य को कोई चोट नहीं आई. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद मौर्य को तत्काल दूसरी गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे ले जाया गया.

बरेली दौरे पर थे केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के दिवंगत विधायक डॉ श्याम बिहारी के परिजनों को सांत्वना देने गए थे. उसके बाद उन्होंने बरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की. शाम को जब उनका काफिला एअरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो अचानक उनकी गाड़ी के आगे गाय टकरा गयी. इस हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मोजूद अधिकारियों ने तुरतं उन्हें दूसरे वाहन से रवाना किया.

सख्त कदम उठाने के निर्देश

इस संबंध में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि अति विशिष्ट लोगों की यात्राओं के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को पत्र भेजकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. फ़िलहाल इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की तत्परता और व्यस्थाओं पर प्रश्चिन्ह लगा दिया है. आवारा पशुओं पर लगाम बिलकुल नहीं लग पा रही.