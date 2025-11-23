बाराबंकी में अजग-गजब समझौता, चार बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ रहने को राजी हुई महिला

बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के बदोसराय कोतवाली अंतर्गत सहनीमऊ गांव में चार बच्चों की मां ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया है. आपसी सहमति से हुए एक समझौते के तहत महिला अपने चारों बच्चों को पति के पास छोड़कर प्रेमी के घर चली गई.

दरअसल, यह मामला बाराबंकी जिले के बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के सहनीमऊ गांव का है. प्रथम पक्ष रंजीत पुत्र रामलाल प्रजापति और द्वितीय पक्ष उनकी पत्नी सोनी पुत्री मातादीन प्रजापति के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. इसी मनमुटाव के कारण दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे.

पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने को राजी हुई महिला

समझौते के अनुसार, सोनी अपनी मर्जी और स्वेच्छा से पति रंजीत को छोड़कर प्रेमी दीपक पुत्र राम कैलाश यादव निवासी किंतूर के साथ उसके घर पर पति-पत्नी के रूप में रहेंगी. सोनी ने अपने बड़े पुत्र दीपेश कुमार (12 वर्ष), दूसरी पुत्री रीतिका (9 वर्ष), तीसरी पुत्री आयुषी (6 वर्ष) और चौथे पुत्र अभिमन्यु (4 वर्ष) को अपनी मर्जी से पति रंजीत के पास छोड़ दिया है.

बच्चों की जिम्मेदारी पति पर

समझौते में यह भी तय हुआ है कि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अब उनके पिता रंजीत की होगी. दोनों पक्षों ने भविष्य में इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमति जताई है. द्वितीय पक्ष सोनी भी इस मामले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा.

इस संबंध में कोतवाली बदोसराय के कोतवाल अजीत कुमार विद्यार्थी ने बताया कि पुलिस के पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है और न ही पुलिस ने कोई समझौता करवाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता संबंधित पक्षों ने आपसी सहमति से किया होगा, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है.