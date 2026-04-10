बाराबंकी में सपा विधायक के कार्यक्रम में बवाल, विरोध करने पर सेना के जवान की पिटाई का आरोप

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करती है. यहां सपा विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव के एक कार्यक्रम के दौरान विरोध करने पर एक सैनिक विकास दीप की सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी.

आरोप है कि कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, जिसका विरोध करना जवान को भारी पड़ गया. बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक सुरेश यादव उर्फ धर्मराज यादव के कार्यक्रम में भारी हंगामा हो गया. मामला तब बिगड़ा जब कार्यक्रम के दौरान मंच से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था.

प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी का आरोप

वहां मौजूद भारतीय सेना के जवान विकास दीप ने जब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और देश के सम्मान का हवाला देते हुए इन टिप्पणियों का विरोध किया, तो सपा कार्यकर्ता उग्र हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने जवान विकास दीप को घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की.

सैनिक के शरीर पर गंभीर चोटें

इस हमले में सैनिक विकास दीप को शरीर के कई हिस्सों में काफी गहरी चोटें आई हैं. घायल अवस्था में जवान ने थाना सतरिख पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पीड़ित सैनिक ने विधायक के समर्थकों के खिलाफ नामजद लिखित शिकायत (FIR) देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है.

यह पहली बार नहीं है जब सपा विधायक सुरेश यादव चर्चा में हैं. वह अक्सर अपने बयानों और विवादों के कारण बाराबंकी की राजनीति में सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है. एक सैनिक के साथ हुई इस बदसलूकी के बाद स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों में भारी रोष व्याप्त है.

ये भी पढ़ें: राघव चड्ढा के समर्थन में आए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- देश का एसेट, AAP का हो रहा नुकसान