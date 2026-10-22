Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में टिकट के लिए रुपये मांग रही कांग्रेस? वायरल फोन कॉल का सच आया सामने

यूपी चुनाव में टिकट के लिए रुपये मांग रही कांग्रेस? वायरल फोन कॉल का सच आया सामने

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में टिकट के नाम पर ठगी का नया खेल शुरू हो गया है. शातिर ठग कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के नाम पर फोन कर पैसे मांग रहे हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 22 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में साइबर जालसाजों ने फ्रॉड करने के तरीके में बदलाव कर दिया है. साइबर फ्रॉड अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उतर गए है. कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के नाम पर ठगी शुरू हो गई है. ठगों की तरफ से टिकट फाइनल करने के एवज में 76 हजार रुपये की मांग की जा रही है. हालांकि, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह के सतर्क रहने को कहा है.

दरअसल, ठग खुद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का प्रतिनिधि बताकर संभावित प्रत्याशियों को फोन कर रहे हैं. टिकट फाइनल कराने के नाम पर उनसे 76 हजार रुपये की मांग की जा रही है. अब मामला जब कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम तक पहुंचा तो उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है.

आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान, कहा- उनका सपना...

वाट्सअप पर बारकोड भेजकर मांग रहे पेमेंट

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने जारी वीडियो संदेश में कहा कि कुछ लोगों ने संभावित प्रत्याशियों को फोन करके कहा कि उनका टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है. इसके लिए 76 हजार रुपये भेजने होंगे. जालसाज भुगतान के लिए बारकोड भी भेज रहे है और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा है. 

इस नंबर से कॉल आने की शिकायत

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टिकट देने के नाम पर किसी से पैसे नहीं मांगती. उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऐसे फोन कॉल के झांसे में नहीं आने और किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं भेजने की अपील की. कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि एक संभावित उम्मीदवार के पास 8882097904 नंबर से फोन किया जा रहा है. इसकी शिकायत कई कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है. उन्होंने पार्टी से जुड़े लोगों को ऐसे कॉल के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी.

अखिलेश यादव ने ओवैसी को बताया रावण? रामपुर में बोले- वो भी वेशभूषा बदलकर...

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति से कारोबार को मिली नई रफ्तार
योगी सरकार में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति से कारोबार को मिली नई रफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना, 28,833 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ
योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना, 28,833 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का माइक्रोबायोम प्लान तैयार, स्वास्थ्य से खेती तक होगा फायदा 
योगी सरकार का माइक्रोबायोम प्लान तैयार, स्वास्थ्य से खेती तक होगा फायदा 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रद्धा दुबे का गैंग के सरगना से था अफेयर, पुलिस को यूपी के विधायक पर भी शक
श्रद्धा दुबे का गैंग के सरगना से था अफेयर, पुलिस को यूपी के विधायक पर भी शक
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
महाराष्ट्र
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
इंडिया
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
क्रिकेट
अभिषेक-सैमसन ने पॉवरप्ले में लगाया रनों का अंबार, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
अभिषेक-सैमसन ने पॉवरप्ले में लगाया रनों का अंबार, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Box office Live Updates: थर्सडे को 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: 'जेलर 2' हुई 323 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 4 बजे तक का कलेक्शन
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'
इंडिया
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
उमरा करने सऊदी गए 4000 भारतीय फंसे, ओवैसी ने लगाई सरकार से गुहार, जानें क्या कहा
Home Tips
Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget