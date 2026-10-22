यूपी चुनाव में टिकट के लिए रुपये मांग रही कांग्रेस? वायरल फोन कॉल का सच आया सामने

उत्तर प्रदेश में साइबर जालसाजों ने फ्रॉड करने के तरीके में बदलाव कर दिया है. साइबर फ्रॉड अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उतर गए है. कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के नाम पर ठगी शुरू हो गई है. ठगों की तरफ से टिकट फाइनल करने के एवज में 76 हजार रुपये की मांग की जा रही है. हालांकि, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह के सतर्क रहने को कहा है.

दरअसल, ठग खुद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का प्रतिनिधि बताकर संभावित प्रत्याशियों को फोन कर रहे हैं. टिकट फाइनल कराने के नाम पर उनसे 76 हजार रुपये की मांग की जा रही है. अब मामला जब कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम तक पहुंचा तो उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है.

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वाट्सअप पर बारकोड भेजकर मांग रहे पेमेंट

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने जारी वीडियो संदेश में कहा कि कुछ लोगों ने संभावित प्रत्याशियों को फोन करके कहा कि उनका टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है. इसके लिए 76 हजार रुपये भेजने होंगे. जालसाज भुगतान के लिए बारकोड भी भेज रहे है और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जा रहा है.

इस नंबर से कॉल आने की शिकायत

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टिकट देने के नाम पर किसी से पैसे नहीं मांगती. उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से ऐसे फोन कॉल के झांसे में नहीं आने और किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं भेजने की अपील की. कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि एक संभावित उम्मीदवार के पास 8882097904 नंबर से फोन किया जा रहा है. इसकी शिकायत कई कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है. उन्होंने पार्टी से जुड़े लोगों को ऐसे कॉल के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी.

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