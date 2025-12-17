बाराबंकी में खौफनाक वारदात, प्रेमी से मिलने आई महिला की हत्या, परिवार पर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में मसौली थाना क्षेत्र में मंगलवार (16 दिसंबर) सुबह उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां के शाहवपुर चौराहे पर एक शादीशुदा महिला ममता यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. महिला अपने प्रेमी संदीप से मिलने आई थी. संदीप ने अपने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर छानबीन शुरू कर दी है.

मृतक महिला मूलरूप से गोरखपुर की रहने वाली थी,दोनों की ही शादी हो चुकी थी और उसके बावजूद दोनों के संबंध जारी थे. सोमवार रात ममता संदीप के घर उससे मिलने पहुंची. जहां आरोप है कि संदीप के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी.

डेढ़ साल से था दोनों में प्रेम संबंध

मृतका ममता यादव के प्रेमी संदीप कुमार पुत्र कमलेश कुमार ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है. संदीप का कहना है कि उसका मृतका से डेढ़ साल से प्रेम संबंध था. दोनों की शादी अलग-अलग जगह हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वे संपर्क में थे और एक-दूसरे के बिना रह पाने की स्थिति में नहीं थे.

संदीप ने बताया कि वह रिलायंस कंपनी में इंजीनियर है और काम के सिलसिले में बाहर रहता था. जब भी वह लौटता था तो गोरखपुर जाकर मृतका से मिलता था. मृतका अपनी शादी से खुश नहीं थी और ससुराल में नहीं रहना चाहती थी.

सोमवार रात मिलने आई थी

संदीप के अनुसार सोमवार रात करीब 12 बजे महिला उससे मिलने उसके घर आई थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया. संदीप का आरोप है कि उसके माता-पिता और चार बहनों ने मिलकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी है. प्रेमी ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद से उसके माता-पिता और चारों बहनें घर से फरार हैं. संदीप ने कहा कि मेरी प्रेमिका की हत्या मेरे परिवार के लोगों ने ही की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी अर्पित विजयवर्गी ने बताया कि आज सुबह मसौली थाना क्षेत्र में पीआरबी 112 को सूचना मिली कि एक महिला की मौत हो चुकी है. इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और देखा कि महिला का शव पड़ा हुआ था. महिला के गार्डन के पीछे किसी धारदार हथियार से वार के निशान थे.

पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है. महिला मूल रूप से गोरखपुर जनपद की रहने वाली थी और उसकी शादी लखनऊ जनपद में हुई थी. महिला के परिवारजनों को सूचना दे दी गई है.