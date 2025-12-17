कानपुर मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक घटना, 8 महीने की गर्भवती रुखसार को रोहित यादव ने मारी लात

कानपुर मेड‍िकल कॉलेज में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां रूटीन चेकअप के ल‍िए आई 8 महीने की गर्भवती महिला रुखसार को रोहित यादव नाम के शख्स ने लात मार दी. रोहित पर वसूली करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि वो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का करीबी माना जाता है.

खबर के मुताबिक पीड़ित महिला रुखसार अपने पति उस्मान के साथ कानपुर मेडिकल कॉलेज रुटीन चेक अप के लिए गई थी. इसी दौरान रोहित यादव नाम के शख्स ने महिला के पति को रोका और पान मसाला खाने पर 500 रुपये का जुर्माना मांगने लगा. उस्मान ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी उसके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगा.

8 महीने की गर्भवती को मारी लात

आरोपी ने इस दौरान उस्मान की जेब में हाथ डाला और उसके 350 रुपये निकाल लिए. पैसे लेने के बाद भी उसका व्यवहार आक्रामक रहा और उसने उस्मान के साथ हाथापाई करने की कोशिश की. रुखसाना ने जब विवाद का बीच-बचाव करना चाहा तो आरोपी ने उसके पेट में भी लात मार दी. जिससे वो फर्श पर गिर पड़ी और तड़पने लगी.

इस बीच महिला की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया. इसकी वजह से महिला के बच्चे की जान भी खतरे में आ सकती थी. आरोपी रोह‍ित मेड‍िकल कॉलेज के प्र‍िंस‍िपल का बहुत खास माना जाता है. वो अक्सर अस्पताल में लोगों से वसूली करता है. पीड़िता रुखसार और उसके पति ने इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता का कहना है कि जब वो इस घटना की शिकायत करने थाने गई तो उसे मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर भेजा गया. लेकिन, वहां मेडिकल कॉलेज के प्र‍िंस‍िपल का फोन आ गया, जिसके बाद उन्‍होंने उसका मेड‍िकल करने से मना कर द‍िया.

इस मामले की जानकारी सूचना राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला तक पहुंच गई. जिसके बाद उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की और रुखसार का मेड‍िकल करवाया. प्रतिभा शु्क्ला ने इस मामले की गंभीरता से जाँच कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं इस घटना के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

