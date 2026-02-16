कुर्सी बेचने के बहाने दिन में करते थे रेकी, फिर रात में करते थे तार चोरी, पुलिस ने किए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऐसे चोरों के गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जो दिन में घूम-घूम कर फेरी में मोटर साइकिल से कुर्सियां बेचते थे और चोरी करने के स्थानों को रेकी करते थे रात को चोरी. इस गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके पास भारी मात्रा में बिजली के तार बरामद किए हैं. जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है.

इस गिरोह ने लखनऊ में एक मकान किराए पर ले रखा था और चोरी का माल वहां जमा करते थे और फिर इकट्ठा कर दिल्ली में कबाड़ के भाव बेच देते थे. पिछले दिनों एक पॉवर हाउस में चोरी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू हुई तो यह खुलासा हुआ. फिलहाल सभी को जेल भेजा जा रहा है.

गूगल सर्च कर पॉवर हाउस ढूंढकर चोरी करते थे

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय ने रविवार पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कांफ्रेंस कर ये बड़ा खुलासा किया है. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह बिजली के तार चोरी करते थे जिसका सरगना इरफान अली है. इन सभी ने लखनऊ में एक मकान किराए पर ले रखा था, वहां इन लोगों ने गोदाम बना रखा था. ये लोग गूगल सर्च के माध्यम से पावर हाउस खोजते थे और बाद में ये मोटर साइकिल से कुर्सी बेचने का बहाना करके वहां रेकी करते थे और रात को तार की चोरी करते थे. चोरी का सामान ले जाकर लखनऊ स्थित गोदाम पर ले जाते थे. तार को उससे प्लास्टिक अलग करके उसे दिल्ली की कबाड़ मार्केट में बेच देते थे.

रामपुर-बरेली-पीलीभीत के रहने वाले हैं

पुलिस गिरफ्त में आए पांचों आरोपी रामपुर,बरेली और पीलीभीत के रहने वाले हैं, जिसमें इरफान अली, वसीम,परवेज, आरिफ और आसिफ शामिल हैं. जबकि पुलिस अभी अन्य फरार चल रहे नूर हसन ,जावेद,वाहिद ,व सुनील कुमार निवासी अफजलपुर पट्टी थाना शहजादपुर जनपद रामनगर की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

ये सामान बरामद

पुलिस ने इन चोरों के कब्जे से 5 कुंतल 16 बंडल एल्यूमिनियम विद्युत तार, लगभग 1.09 कुंतल 4 बंडल तांबे का विद्युत तार, 9 बंडल केबिल का छिलका, लगभग 3.17 कुंतल और 4 बोरी तांबे का तार छिलका 1.05 कुंतल के साथ 3 तार कटर ,1 प्लास 1 वेल्डिंग मशीन ,एक आर्टिगा कार यूपी 22 बीटी 3748 बिना नम्बर प्लेट और चोरी का सामान लाने ले जाने वाला महेंद्र पिकअप यूपी 22 AT 7621 भी बरामद की है.