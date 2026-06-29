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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी 4 बच्चों की तबीयत, डेढ़ साल के मासूम की मौत

बाराबंकी में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी 4 बच्चों की तबीयत, डेढ़ साल के मासूम की मौत

Barabanki News: बाराबंकी में एक झोलाछाप डॉक्टर के ग़लत इंजेक्शन लगाने से डेढ़ साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 29 Jun 2026 09:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से डेढ़ साल के मासूम की जान चली गई और तीन बच्चों की हालत बिगड़ गई उनके मुँह से झाग निकलने लगा, जिसके बाद हड़कंप मच गया. आनन-फ़ानन में परिजन बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

ख़बर के मुताबिक बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरद्वारा वार्ड की है, जहां लोहिया मोहल्ला निवासी कल्लू हाशमी की पत्नी अमरजहां रविवार को अपने चार बच्चों को डेढ़ वर्षीय जुड़वा बच्चे (हसनैन व मारिया), बेटी तमन्ना (8) और बेटे साजिद (4) को शरीर पर चकत्ते (राशेस) और घमोरियों का इलाज कराने के ले गई थी. 

इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी तबीयत

डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बात अचानक चारों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही देर बाद एक डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं बाकि तीन बच्चों की भी हालत तेजी से बिगड़ने लगी. जिसके बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. 

आनन-फ़ानन में परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ ले गए, जहां उनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही हैदरगढ़ पुलिस और एसडीएम राजेश विश्वकर्मा भी मौके पर पहुँच गए. जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल संचालक को हिरासत में ले लिया है. 

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झोलाछाप डॉक्टर पर लगा आरोप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह अस्पताल एक निजी मकान में लंबे समय से संचालित हो रहा था. जिसे बृजमोहन नाम के झोलाछाप डॉक्टर चला रहा था. आरोप हैं कि इस डॉक्टर ने बच्चों को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उन सभी की हालत बिगड़ गई. 

एसडीएम राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर दी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके. 

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Published at : 29 Jun 2026 09:40 AM (IST)
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