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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरघुराज सिंह के विवादित बोल, कहा- BJP को नहीं चाहिए मुस्लिम वोट

रघुराज सिंह के विवादित बोल, कहा- BJP को नहीं चाहिए मुस्लिम वोट

UP News: रघुराज सिंह ने विपक्षी नेताओं को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का उद्देश्य केवल मुस्लिम वोट हासिल करना है, जबकि BJP को केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के समर्थकों का वोट चाहिए.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 17 Aug 2026 08:23 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर अपने तीखे और विवादित बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा.

रघुराज सिंह ने दोनों विपक्षी नेताओं को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का उद्देश्य केवल मुस्लिम वोट हासिल करना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के समर्थकों का वोट चाहिए.

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राहुल और अखिलेश को घेरा

राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को देश और प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है. उनका पूरा ध्यान केवल वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है.

मंत्री रघुराज सिंह ने अपने बयान में कहा, "राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है, एक अंधा और एक कोढ़ी. दोनों को केवल मुसलमानों के वोट चाहिए. दोनों लगातार झूठ बोलते हैं और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं."

मंत्री ने कहा- हमें नहीं चाहिए मुस्लिम वोट

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की राजनीति किसी विशेष वर्ग के वोटों पर निर्भर नहीं है. बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और हिंदुत्व के मुद्दों पर जनता के बीच जाती है और उसी आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करती है. उन्होंने कहा,"हम तो साफ कहते हैं कि दोनों मुसलमानों के वोट ले लो. हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए. हमें तो केवल हिंदुत्व का वोट चाहिए. अगर हमें हिंदुत्व का वोट मिल जाता है तो उत्तर प्रदेश और देश में फिर से हमारी सरकार बनेगी."

'बीजेपी की ताकत बहुसंख्यक जनता'

रघुराज सिंह ने दावा किया कि बीजेपी की ताकत देश की बहुसंख्यक जनता और राष्ट्रवादी विचारधारा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिनके आधार पर बीजेपी जनता के बीच जा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सरकार की उपलब्धियों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो केवल जाति और धर्म की राजनीति कर रहा है.

विपक्ष पर लगाया संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप

सिंह ने संसद के हालिया सत्र को लेकर भी विपक्षी दलों पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर संसद की कार्यवाही को बाधित किया और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे नहीं बढ़ने दिया. रघुराज सिंह ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल हंगामा करना और राजनीतिक लाभ लेना है. उन्होंने कहा, "विपक्षी पार्टियों ने संसद चलने ही नहीं दी. ये लोग नहीं चाहते कि महिलाओं के हित में कोई बड़ा फैसला हो. महिला आरक्षण बिल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विपक्ष गंभीर नहीं है. संसद के अंदर काम नहीं होने दिया जाता और बाहर आकर बड़े-बड़े बयान दिए जाते हैं."

महिला आरक्षण बिल पर राहुल को घेरा

राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता संसद के बाहर आकर महिला आरक्षण को लेकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब संसद में चर्चा और कामकाज का अवसर आता है तो विपक्ष उसे बाधित करने में लगा रहता है. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी संसद से बाहर आकर कहते हैं कि 2027 में महिला आरक्षण बिल आ जाएगा. यह पूरी तरह झूठ है. अगर वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की चिंता होती तो संसद को चलने दिया जाता और सकारात्मक चर्चा होती."

राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल करता है, बीजेपी जमीन पर काम करती है. दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है.

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Published at : 17 Aug 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Raghuraj Singh UP NEWS Aligarh News
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