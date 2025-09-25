बलिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर दो सगी बहनों की मौत, स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहां बरसात के इकट्ठे पानी में बिजली का हाईटेंशन तार टूटकर गिर गई, जिससे उसमें बिजली का करंट प्रवाहित होने लगा. जिसकी चपेट में आने से दो स्कूली छात्राओं की मौत हो गई, दोनों सगी बहनें थीं और स्कूल से घर वापस लौट रही थीं.

ये दर्दनाक घटना सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती गांव की बताई जा रही हैं. जहां हाई टेंशन तार बारिश के पानी में गिर गई, जिसके बाद पानी में करंट तैर गया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान धरहरा स्थित सेंट जेवियर स्कूल से दो सगी बहनें घर लौट रही थीं, कभी सड़क पर जल जमाव की वजह से गिरे हुए हाईटेंशन की चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

डीएम ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

इस घटना को लेकर आसपास के लोगों काफी नाराजगी देखने को मिल रही हैं. वहीं मौत की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर की. डीएम ने इस घटना पर सख्त नाराजगी जताई है.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर ने विद्युत आपूर्ति को तुरंत बंद करा दिया, और स्थानीय लाइनमैन और अन्य अधिकारियों के साथ जाकर घटना स्थल की जांच की जहां एक तार टूटा पाया गया. आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने तार बदलने की शिकायत नहीं की थी.

जेई और एसडीओ के खिलाफ FIR के निर्देश

डीएम ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने इसे मामले में कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के संबंधित जेई (जूनियर इंजीनियर) और एसडीओ (सुपरवाइज़िंग डिवीजन ऑफिसर) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने एवं उनके निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन की ओर से मृतक छात्राओं के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने के आदेश भी दिए गए हैं.

