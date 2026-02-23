हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार, पटना का रहने वाला है आरोपी

बलिया: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार, पटना का रहने वाला है आरोपी

Ballia News: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले वांछित पटना निवासी अभियुक्त ईसाई पादरी जोसे थॉमस को पुलिस ने थाना क्षेत्र सिकंदरपुर के वार्ड नं0 5 से  गिरफ्तार किया है.

By : अजय भारती | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Feb 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources
और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Ballia Police UP NEWS Ballia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार, पटना का रहने वाला है आरोपी
बलिया: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार, पटना का रहने वाला है आरोपी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: मसाने की होली का विरोध, संगठनों की दलील, 'यह परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं'
वाराणसी: मसाने की होली का विरोध, संगठनों की दलील, 'यह परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लुधियाना जा रही डबल डेकर बस का एक्सीडेंट, 16 घायल, पांच की मौत
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लुधियाना जा रही डबल डेकर बस का एक्सीडेंट, 16 घायल, पांच की मौत
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda’s Wedding Update: कब, कहां और कौन होगा शामिल?
The Long Walk Review: 50 लोगों की खतरनाक दौड़, जहां रुकना मतलब मौत
FY27 में FMCG का Focus Shift – Price नहीं, Volume से होगी Growth | Paisa Live
Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बस कंडक्टर का बेटा, रामभद्राचार्य के शिष्य... कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा?
कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
बॉलीवुड
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
ट्रेंडिंग
"मेहमानों से भरे स्टेज से दुल्हन का पर्स उठा ले गया चोर" हाथ की सफाई देख हैरान रह जाएंगे आप
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget