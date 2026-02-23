बलिया: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार, पटना का रहने वाला है आरोपी

यूपी के बलिया में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले वांछित, बिहार प्रान्त के नई पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना निवासी अभियुक्त ईसाई पादरी जोसे थॉमस को पुलिस ने थाना क्षेत्र सिकंदरपुर के वार्ड नं0 5 से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 124 पुस्तकें व म्यूजिक सिस्टम, 3 माईक, 2 केबल , 1 साउंड बॉक्स, 1 पीए सिस्टीन व 1 डेटा केबल बरामद किया है.



दरअसल, दिनांक 22 फरवरी 2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिकन्दरपुर पर तहरीर देकर बताया गया कि डा. फरीद के मकान कस्बा सिकंदरपुर वार्ड नं. 5 में ईसाई पादरी जोसे थॉमस पुत्र थॉमस लूकोस जो पाटलिपुत्र पटना बिहार का निवासी है. शिकायत में बताया गया कि ईसाई पादरी जोसे थॉमस एक कमरे में 15-20 महिला और कुछ बच्चे जिन्हे धर्म परिवर्तन कराने व अपने धर्म का नाट्कीय बखान करने तथा प्रलोभनों के माध्यम से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए किया प्रेरित

शिकायत में यह भी बताया गया कि ईसाई पादरी जोसे थॉमस के द्वारा हिन्दू-देवी देवताओ को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और इसाई धर्म की महानता और प्रभु ईशु महान बताया जा रहा है. आरोपी ईसाई पादरी जोसे थॉमस प्रभु ईशु की कृपा बताते हुए लोगों को धन व नौकरी आदि का प्रलोभन देते हुए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है.

'पादरी ने धन और नौकरी का दिया प्रलोभन'

शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी ईसाई पादरी जोसे थॉमस ने मुझे (शिकायतकर्ता) भी धर्म परिवर्तन करने धन व नौकरी का प्रलोभन दिया गया. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 38/2026 धारा 302, 352 बी.एन.एस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया.

पुलिस ने आरोपी पादरी को कोर्ट में किया केस

पुलिस ने उक्त मुकदमें में विवेचना के क्रम में आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त जोसे थोमस पुत्र थोमस लुकेस निवासी 192/2 न्यू पाटलिपुत्र कालोनी पटना बिहार, अस्थाई पता पल्ला विला हाउस कारिकोम पोस्ट कड्डीतारा करा जिराकोलम स्टेट केरल उम्र करीब 47 वर्ष को ग्राम कस्बा सिकन्दरपुर से समय 07.10 बजे गिरफ्तार कर किया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बलिया कोर्ट में पेश किया जा रहा है.