फिरोजाबाद: युवक पर राम मंदिर को लेकर अभद्र टिप्पणी का आरोप, बजरंग दल ने किया हंगामा

फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र के अंतर्गत गांव डोरी में अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हालात बिगड़ गए. इस मामले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया है.

पुलिस के मुताबिक थाना नारखी क्षेत्र के गांव डोरी के 13 वर्षीय नाबालिग किशोर रिहान द्वारा राम मंदिर के विरुद्ध एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इस पोस्ट के बारे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पता चला तो बड़ी तादाद में बजरंग दल कार्यकर्ता रिहान के घर पहुंच गए.

बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घर पहुंचकर काटा बवाल

मामले के बीच करीब 25-30 की तादाद में पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रिहान के माता-पिता से जाकर रिहान के बारे में पूछना शुरू किया. इतने लोगों की भीड़ देखकर रिहान के परिजन डर गए और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से हाथ-पैर जोड़कर माफी मांगने लगे लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता रिहान को सामने लाने और उससे माफी मंगवाने पर अड़े रहे.

बजरंग दल कार्यकर्ताओं की जिद और हंगामा देखकर रिहान का पिता बेहोश होकर गिर गया. उसके बेहोश होते ही वहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. यह देख बजरंग दल कार्यकर्ता वहां से भाग गए. इस बीच बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल को पुलिस गाड़ियों में भरकर थाने ले गई.

ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं पर किया पथराव

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पथराव भी किया गया हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया पुलिस के मुताबिक दो कार्यकर्ता घायल हुए हैं पथराव हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.

इस घटना में हंसरामगढ़ी निवासी के.के. तिवारी सहित तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस गांव की गलियों और बाहर जाने वाले रास्तों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं.

पुलिस अधीक्षक ने मामले पर दी यह जानकारी

फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना रजावली से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया. सीओ टूंडला अमरीश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट का मामला सामने आया था. इस पोस्ट को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा अकारण ही गांव में पहुंचकर आरोपी के घर पर नारेबाजी और हंगामा खड़ा किया है, जो की निश्चित तौर पर गलत है. इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी. मामले की पूरी जांच की जा रही है रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.