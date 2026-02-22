बहराइच में 'जल जीवन मिशन' का बना मखौल, शोपीस बनी टंकियां, 6 साल बाद नहीं मिला स्वच्छ पानी

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का किस तरह मखौल बन रहा है, इसकी बानगी यूपी के बहराइच में देखने को मिली है. बहराइच में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जाने वाली पानी की टंकिया महज शोपीस बनकर रह गई हैं. इसके साथ ही स्वच्छ और साफ पानी का सपना भी लोगों का टूटता नजर आ रहा है.



दरअसल, बहराइच में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 761 पानी की टंकियों का निर्माण प्रस्तावित था. इनमे से 599 टंकियां पीएनसी ग्रुप के द्वारा बनाई जानी थी, जबकि162 पानी की टंकियां वीपीएल कम्पनी के द्वारा बनाई जानी थी. मगर हैरानी की बात यह है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी 761 टंकियों में से अधिकांश जगहों पर कार्य अधूरा पड़ा हुआ है.

अधिशासी अभियंता का दावा- 36 टंकियों से हो रही सप्लाई

वहीं जल जीवन मिशन के अधिशासी अभियंता का कहना है कि 36 टंकियों से ग्रामीणों को सप्लाई दी जा रही है. हालांकि, जो तस्वीरें सामने आई हैं वे अधिशासी अभियंता के दावे को आईना दिखाने के काम कर रही हैं. हकीकत यह है कि जहां टंकियां निर्मित हो चुकी है, वहां लोगों को पानी नही मिल पा रहा है.

2019 में शुरू की गई थी परियोजना

बता दें कि, इस परियोजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसके अंतर्गत समूचे उत्तर प्रदेश के गांव में लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए टंकियों का निर्माण होना था. साथ ही घर-घर नल लगाए जाने थे. इस परियोजना को देखने के बाद लोगों को लगा कि अब सभी को स्वच्छ एवं साफ पानी पीने को मिलेगा. मगर, आलम यह हुआ कि 6 साल बीतने के बाद भी शत प्रतिशत टंकियों का निर्माण पूरा नही हो सका. जहां टंकियां बन गईं, वहां भ्रष्टाचार इस कदर हावी हुआ कि गांव तक पानी नही पहुंच पाया. वहीं कई जगहों पर तो पानी भरते ही टंकियों में दरारें पड़ गईं.