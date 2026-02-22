ब्राहमण समाज को जुटाने की तैयारी! आजमगढ़ में राजभर समाज के दो बड़े नेताओं की रैली

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आज राजभर समाज के दो बड़े नेताओं की रैली है. जिसको लेकर स्थानीय राजभर समाज में संशय की स्थिति हो गयी है. दोनों का एक ही समाज पर दावा है. इस रैली को लेकर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि माहुल की धरती पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. सिर्फ पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कोने-कोने से महाराजा सुहेलदेव को मानने वाले श्रद्धालु आ रहे हैं.

मंत्री ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के सपनों का हिंदुस्तान आज प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में साकार हो रहा है. जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां विकास और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान मिल रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम की अयोध्या की रक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद का पराभव किया था. आज उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है. सरकार कमजोर वर्गों के महापुरुषों का सम्मान और महिमामंडन कर रही है. इसे चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए.

ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम पर बयान

ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर के कार्यक्रम को लेकर कहा कि हमारा आयोजन महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने के लिए किया गया है. यदि कोई दल या संगठन अपना कार्यक्रम करना चाहता है तो भाजपा को उससे कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, “मैंने उनसे कहा था कि यदि कार्यक्रम करना है तो दो-चार दिन आगे-पीछे कर लें.” मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम की घोषणा दो महीने पहले कर दी गई थी और यह आजमगढ़ की जनता की मांग पर आयोजित हो रहा है.

वाराणसी में दिये बयान पर सफाई

वाराणसी में मंच से कहे गए एक शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर हुई चर्चाओं पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न किसी पार्टी और न किसी नेता का नाम लिया. कुछ स्थानीय लोगों ने उपद्रव की कोशिश की थी, जिन्हें प्रशासन ने तीन बार हटाया. बाद में सख्ती करनी पड़ी.

ब्राहमण समाज और बीजेपी की जीत का दावा

ब्राह्मण समाज के ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में जुटने पर कहा मंत्री अनिल राज भर ने कहा कि भाजपा के काम को पूरा प्रबुद्ध वर्ग देख रहा है और समर्थन दे रहा है. इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए. ओम प्रकाश राजभर की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज समझदार है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है. समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा और कोई राजनीतिक समस्या नहीं होगी.

आजमगढ़ में भाजपा की जीत का दावा

समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी को लेकर मंत्री ने कहा कि वह आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी. कमल खिलेगा और भाजपा मजबूती से आगे बढ़ेगी और बीस पड़ेगी.