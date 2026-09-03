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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबहराइच: तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूबे, घंटों बाद भी नहीं मिला सुराग

बहराइच: तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूबे, घंटों बाद भी नहीं मिला सुराग

बहराइच में तालाब में नहाने गए दो बच्चे गहरे पानी में जाने से डूब गए, गोताखोरों की टीमें बच्चों की तलाश में जुटी है. हालांकि, अभी तक बच्चों का पता नहीं चल सका है.

Written By : परवेज रिजवी |  Updated at : 03 Sep 2026 09:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो बच्चे तालाब में डूब गए हैं, घटना की सूचना पर गोताखोरों और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं. प्रशासन की टीमें घंटों से बच्चों की तलाश कर रही हैं लेकिन बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है. बताया गया है कि यह हादसा तालाब में नहाने के दौरान हुआ है. वहीं, इस घटना के बाद बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह मामला सीमावर्ती थाना क्षेत्र रुपैडिहा अंतर्गत ग्राम पंचायत मकनपुर के मजरा नारायनजोत से सामने आया है. बताया गया कि यहां स्थित सिरकुंडा तालाब में नहाने गए दो बच्चों के डूब गए, इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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तालाब में नहाने गए थे दोनों मासूम

बताया गया है कि संदीप वर्मा सलारपुर थाना मल्हीपुर जो अपने ननिहाल शिव बढ़िया गांव आया हुआ था, संदीप वर्मा आज गांव के ही दीपेंद्र सोनकर के साथ सिरकुंडा तालाब में नहाने गया था. बताया जा रहा है कि नहाते समय दोनों बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए. आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका पता नहीं चल सका.

बच्चों की सलामती के लिए हर कोई कर रहा दुआ

हालांकि, बच्चों की उम्र को लेकर अभी तक सही जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही घटना पर अभी तक जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है. फिलहाल समाचार लिखे जाने के तक बच्चों का पता नहीं चल सका था, बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. साथ ही इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है और हर कोई बच्चों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है.

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Published at : 03 Sep 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bahraich News
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