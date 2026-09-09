'ये आपको भी निपटा देंगे...,' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को क्यों चेताया?

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दो घटनाओं को लेकर निशाना साधा है. जिसमें एक जगह आरोपी यादव और दूसरी जगह मुस्लिम है, उन्होंने अपने ही अंदाज में तंज कसा है.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "अखिलेश भाई! अपने 'अहीर’ और ‘जहीर' को कंट्रोल कीजिए महाराज. ये बहुत अति मचाये हुए हैं. समाज का तो अहित कर ही रहे हैं, आपको भी ये निपटा देंगे. अभी कल की ही घटना देख लीजिए. झांसी में आपका 'अहीर', जो कि सरकारी मास्टर है, उसने एक व्यापारी, जो कि बनिया समाज से आते हैं, उनका अपहरण कर लिया. हालांकि बाबा की पुलिस ने उसको पकड़ लिया है. वहीं हापुड़ में आपका 'जहीर' गोकशी के मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ."

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छात्र सभा की ड्रेस को बताया कॉपी

इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने सपा द्वारा छात्र विंग की ड्रेस नीले करने पर भी तंज कसते हुए कहा, "जिन अपराधियों को आपने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की यूनिफार्म की कॉपी करके नीली ड्रेस पहनाई है, उन्हें उसी सुहेलदेव सेना की तरह का अनुशासन भी सिखाइए. नहीं सिखा सकते तो कम से कम एसी में बैठकर पीसी करते हुए उन्हें अपराध न करने की कसम तो खिलवा ही सकते हैं. नहीं तो आपके 'अहीर और जहीर' आपको 2027 में 27 सीट भी नहीं जीतने देंगे. जय भारत, जय श्रीराम,जय श्री कृष्ण ,जय परशुराम,जय महाराज सुहेलदेव."

इन दोनों घटनाओं का दिया उदहारण

ओम प्रकाश राजभर ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, उसमें एक झांसी की है, यहां कारोबारी विकास कुमार गुप्ता का अपहरण किया गया, जिसमें पुलिस ने विनय यादव और रवि यादव को गिरफ्तार किया है. जबकि हापुड में पुलिस ने दो गौकशी के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है. उसमें एक आरोपी जहीर है.

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