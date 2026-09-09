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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये आपको भी निपटा देंगे...,' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को क्यों चेताया?

'ये आपको भी निपटा देंगे...,' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को क्यों चेताया?

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की नसीहत दी है. इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव ने नुकसान की चेतावनी भी दी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 09 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दो घटनाओं को लेकर निशाना साधा है. जिसमें  एक जगह आरोपी यादव और दूसरी जगह मुस्लिम है, उन्होंने अपने ही अंदाज में तंज कसा है.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "अखिलेश भाई! अपने 'अहीर’ और ‘जहीर' को कंट्रोल कीजिए महाराज. ये बहुत अति मचाये हुए हैं. समाज का तो अहित कर ही रहे हैं, आपको भी ये निपटा देंगे. अभी कल की ही घटना देख लीजिए. झांसी में आपका 'अहीर', जो कि सरकारी मास्टर है, उसने एक व्यापारी, जो कि बनिया समाज से आते हैं, उनका अपहरण कर लिया. हालांकि बाबा की पुलिस ने उसको पकड़ लिया है. वहीं हापुड़ में आपका 'जहीर' गोकशी के मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ."

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छात्र सभा की ड्रेस को बताया कॉपी 

इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने सपा द्वारा छात्र विंग की ड्रेस नीले करने पर भी तंज कसते हुए कहा, "जिन अपराधियों को आपने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की यूनिफार्म की कॉपी करके नीली ड्रेस पहनाई है, उन्हें उसी सुहेलदेव सेना की तरह का अनुशासन भी सिखाइए. नहीं सिखा सकते तो कम से कम एसी में बैठकर पीसी करते हुए उन्हें अपराध न करने की कसम तो खिलवा ही सकते हैं. नहीं तो आपके 'अहीर और जहीर' आपको 2027 में 27 सीट भी नहीं जीतने देंगे. जय भारत, जय श्रीराम,जय श्री कृष्ण ,जय परशुराम,जय महाराज सुहेलदेव."

इन दोनों घटनाओं का दिया उदहारण 

ओम प्रकाश राजभर ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, उसमें एक झांसी की है, यहां कारोबारी विकास कुमार गुप्ता का अपहरण किया गया, जिसमें पुलिस ने विनय यादव और रवि यादव को गिरफ्तार किया है. जबकि हापुड में पुलिस ने दो गौकशी के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है. उसमें एक आरोपी जहीर है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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