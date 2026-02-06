हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBahraich News: घाघरा नदी पर बना 'संजय सेतु' दो महीने तक रहेगा बंद! गोंडा समेत इन जिलों के लोग होंगे प्रभावित

UP News: बहराइच में घाघरा नदी पर बने 'संजय सेतु' के ज्वाइंट में बार-बार आ रही दरारों और खतरे की आशंका के चलते NHAI ने 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक पुल बंद कर रिपेयर करने का प्लान तैयार किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Feb 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु दो महीने के लिए बंद हो सकता है, बहराइच में बने संजय सेतु के ज्वाइंट में बार-बार दरार आ रही हैं, इसी के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक पुल बंद कर रिपेयर करने का प्लान तैयार किया है.

दरअसल, बहराइच में घाघरा नदी पर बना 'संजय सेतु' के ज्वाइंट में बार-बार आ रही दरारों ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. इसी खतरे के मद्देनजर एनएचएआई ने पुल को रिपेयर करने की तैयारियां तेज कर दी हैं. बहराइच डीएम पत्र को लिखकर एनएचएआई ने पुल से होकर गुजरने वाले भारी, हल्के व्यावसायिक और पैसेंजर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है.

10 फरवरी से 9 अप्रैल तक होना है रिपेयरिंग वर्क

आपको बता दें कि बहराइच की घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु पुल पर इसी महीने 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक रिपेयरिंग का काम प्रस्तावित है. इस दौरान घाघरा नदी पर बने संजय सेतु पर करीब दो महीने तक आवाजाही बंद सकती है. इस पुल पर से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और नेपाल से सटे इलाकों के लोग बड़ी संख्या में आवाजाही करते हैं. पुल के बंद होने से इन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा.

आवाजाही करने वालों पर सीधा असर

बताते चलें कि रोजाना इस पुल पर लगभग हजारों वाहनों व 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है. पुराना पुल होने की वजह से आए दिन इस पुल में दरारें आ रही थीं, जिससे बड़ी घटना होने की आशंका थी. इन दो महीने के दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में पेंटून पुल का निर्माण शामिल है. आवागमन बंद होने के बाद लोगों को लखनऊ जाने के लिए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ेगा. आपको बताते चलें कि पुल बंद होने का फिलहाल अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है.

Published at : 06 Feb 2026 05:51 PM (IST)
