उत्तर प्रदेश के बागपत में चर्चित डबल मर्डर केस में टेंट कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास अग्रवाल की हत्या के बाद मारे गए हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी के मामले में पुलिस ने मृतक सोहनलाल के भाई दीपक अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि जांच में दीपक की भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

आरोप है कि वरुण को भी गोली मारी गयी थी, उसके परिजनों ने कार्रवाई को लेकर पंचायत भी की थी और पुलिस पर गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाब बना रखा था. जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है.

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क्या है पूरा मामला ?

9 जून को बड़ौत शहर के दिल्ली बस स्टैंड के पास टेंट कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास अग्रवाल की उनकी ही दुकान पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी को पकड़ लिया था. आरोप है कि भीड़ की पिटाई के साथ-साथ वरुण को गोली भी मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग मुकद1मे दर्ज हुए और पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की.

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जांच के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

वरुण लुहारी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि मृतक सोहनलाल के भाई दीपक अग्रवाल और राजेश अग्रवाल ने वरुण को गोली मारी थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. अब इसी जांच के बाद पुलिस ने दीपक अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद कर ली है. उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है.

सोहनलाल-विकास हत्याकांड और वरुण लुहारी की मौत, दोनों मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अब दीपक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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