बांदा: वीरांगना रानी अवंती लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण, सिटी डेवलपमेंट प्लान होगा विकसित- CM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 9 जुलाई को बांदा के कालू कुआं चौराहे पर वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान सीएम योगी ने वीरांगना रानी अवंती बाई ने भारत की आन-बान-शान की रक्षा और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया . साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके बलिदान और त्याग आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है .

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए गौरव का विषय है . सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने भारत के वीरों-वीरांगनाओं और राष्ट्र नायकों को बांदा के महत्वपूर्ण स्थलों पर सम्मान देकर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है .

गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लगभग तीन वर्ष पहले भी उन्हें बांदा में दो महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के अनावरण का अवसर मिला था . आज वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा के अनावरण से यह गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ी है . उन्होंने कहा कि बांदा का सिटी डेवलपमेंट प्लान विकसित होती सड़कें और अन्य विकास कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि योजनाबद्ध विकास किस प्रकार किसी शहर की पहचान बदल सकता है .

मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया बलिदान

मुख्यमंत्री ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय पूरे देश में आजादी की प्रबल इच्छा थी . बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्रांति की चिंगारी जलाई मेरठ में धन सिंह गुर्जर ने उसका नेतृत्व किया कानपुर के बिठूर में तात्या टोपे ने उसे आगे बढ़ाया और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया . इसी महान परंपरा में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी ने भी राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि मानते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया .

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सीएम योगी ने कहा कि आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनका साहस संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा . मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थापना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में राष्ट्रनायकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को मजबूत करते हैं .

वीरांगना अवंती बाई को किया नमन

सीएम योगी ने कहा कि कि जब अच्छे नेता चुने जाते हैं तो महापुरुषों को ऐसे ही सम्मान मिलता है . यह सम्मान उन नायकों-नायिकाओं और वीरों-वीरांगनाओं के प्रति कृतज्ञता है जिनके लिए राष्ट्रधर्म ही सर्वोपरि था और उसके लिए बलिदान दिया . इसी परम्परा में वीरांगना अवंती बाई लोधी का नाम भी आता है . सीएम ने उनकी स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन करते हुए विनम्र सम्मान अर्पित किया .

इस मौके पर जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद पीडब्ल्यूडी के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी नरैनी विधायक ओममणि वर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू राजपूत समेत अन्य भाजपा नेता व गणमान्य उपस्थित रहे .

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