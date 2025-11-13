मां के जनाजे में शामिल होने आए बेटे की ईंटों से कुचल कर हत्या, भाभी से निकाह बना मर्डर की वजह

उत्तर प्रदेश बागपत शहर में एक व्यक्ति की उसके ही परिजनों ने ईंटों से कुचल कर कथित तौर पर हत्या कर दी. यह वारदात उस समय हुई जब मृतक अपनी मां के जनाजे में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा था. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, मामला बागपत शहर के ईदगाह मोहल्ले की झंकार गली में बुधवार का है. नफीस (40) करीब छह वर्ष पहले अपने चचेरे भाई की पत्नी को भगा ले गया था. दोनों ने सहारनपुर में निकाह कर लिया था और तब से वहीं रह रहे थे. इस घटना के बाद से परिवारों में गहरी रंजिश चल रही थी.

सहारनपुर से बागपत पहुंचा था नफीस

उन्होंने बताया कि बुधवार को नफीस की मां मकसूदी का इंतकाल हो गया था. जानकारी मिलते ही नफीस सहारनपुर से बागपत पहुंचा और मां के जनाजे में शामिल हुआ. जनाजे की नमाज के बाद जब नफीस कब्रिस्तान में मौजूद था, तभी उसके चचेरे भाइयों, उनके बेटों और दामाद ने उस पर हमला कर दिया.

हमलावरों ने नफीस को कब्रिस्तान से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया

आरोप है कि हमलावरों ने नफीस को कब्रिस्तान से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया और ईंटों से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी मोहसिन समेत कुल छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बागपत कोतवाली प्रभारी डी के त्यागी ने बृहस्पतिवार को बताया “हत्या के मामले में मोहसिन समेत कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. मुख्य आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं.”