बदरी-केदार में VIP दर्शन शुल्क पर रोक, दूसरे चरण तक मिलेगी छूट

उत्तराखंड के चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत में ही उत्तराखंड सरकार ने बद्री-केदार के दर्शन करने वाले वीआईपी श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है. बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने प्रोटोकॉल के तहत आने वाले विशिष्ट अतिथियों से लिया जाने वाला 1100 रुपये प्रति यात्री शुल्क पर फिलहाल रोक लगा दी है.

दरअसल यात्रा के दौरान दोनों धामों में वीआईपी श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते मंदिर प्रशासन पर सुरक्षा, प्रोटोकॉल और दर्शन व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था. इसी दबाव को कम करने और इंतजामों का खर्च को संतुलित करने के मकसद से बीकेटीसी ने पहले यह शुल्क तय किया था , हालांकि आज यानी 15 सितंबर से शुरू हो रहे दूसरे चरण में अब यह शुल्क ना वसूलने का निर्णय लिया गया है.

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शुल्क को खत्म करने का निर्णय केवल दूसरे चरण तक सीमित

हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस शुल्क को स्थायी तौर पर खत्म किया गया है या यह सिर्फ दूसरे चरण के लिए ही सीमित रखा गया है. समिति के अनुसार फिलहाल यह छूट दूसरे चरण की यात्रा तक ही सीमित है और शुल्क दोबारा लागू होगा या नहीं इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है.

बीकेटीसी को वीआईपी श्रद्धालुओं के प्राथमिक दर्शन व्यवस्था से अब तक बदरीनाथ धाम में 1,63,11,900 रुपये और केदारनाथ धाम में 67,37,500 रुपये की आय प्राप्त हुई है. वहीं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के कपाट खुलने पर सामान्य श्रद्धालुओं के मुख्य द्वार से दर्शन किए थे और कुछ ही मिनट में वे दर्शन कर बाहर भी आ गए.

वीआईपी श्रद्धालुओं के प्राथमिक दर्शन के लिए शुल्क व्यवस्था को दूसरे चरण की यात्रा में अभी रोकने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए गाइडलाइन बनाकर और पारदर्शी तरीके से व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाएगा. मंदिर समिति की प्राथमिकता सामान्य श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से और जल्दी दर्शन कराने की है.

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