उत्तराखंड चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे, धामी सरकार की वापसी या विदाई?

उत्तराखंड में अगले साल 2027 विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्माया हुआ हैं. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ओर से अपनी-अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं. इन तमाम दावों के बीच एक सर्वे सामने आया है. जिसमें दावा किया गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी. यहीं नहीं प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर भी पूरा भरोसा जताया है.

उत्तराखंड चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक जनता ने सीएम धामी और बीजेपी सरकार पर अपना भरोसा जताया है. प्रदेश के अलग-अलग वर्गों ने राज्य की वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा जताया है. सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो राज्य में बीजेपी को 70 में से 54 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हैं. वहीं कांग्रेस के खाते में महज 14 सीटें आने का अनुमान हैं, दो सीटों पर अन्य की जीत हो सकती है.

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उत्तराखंड को लेकर सर्वे में दावा

इस सर्वें में महिलाओं, पुरुषों और अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों से उनकी राय ली गई. सीएम पुष्कर सिंह धामी के महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर 88 फीसद लोग सहमत नजर आए तो वहीं उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को बचाने के लिए 70 फ़ीसद लोगों ने सरकार का समर्थन किया है. इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, पेपर लीक को लेकर बना सख्त क़ानून और विकास के मुद्दों पर भी सीएम धामी की स्वीकार्यता बढ़ी है.

सीएम धामी के नाम पर समर्थन

पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में रहने वाले तमाम वर्गों को समर्थन हैं. सर्वें के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय वोटर में करीब 46 फ़ीसद वोटर उनके साथ हैं, वहीं बनिया, कायस्थ वर्ग के 57.3 फ़ीसद लोग सरकार के साथ हैं. ओबीसी में 50.6 फ़ीसद और पंजाबी-सिख समुदाय के 49.7 फ़ीसद लोगों ने सीएम धामी के कामों को प्रशंसा की और उनके प्रति समर्थन जताया है.

इस सर्वें में अलग-अलग आयु के लोगों से भी बात की गई है. इसके मुताबिक राज्य में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग में 38.8 फ़ीसद युवा सीएम धामी के साथ दिखे. वहीं 26 से 35 आयु वर्ग के 43 फीसद, 36 से 50 आयु वर्ग के 46.8 फीसद, 51 से 60 आयु वर्ग के 50 फ़ीसद लोग और 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के 51.8 फ़ीसद लोगों ने सीएम धामी के चेहरे को समर्थन दिया है.

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