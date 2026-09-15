गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम

CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम

सीबीएसई ने सीटीईटी की नई परीक्षा तारीख जारी कर दी है. अब यह परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. इससे पहले सीटीईटी दिसंबर सत्र की परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटीईटी के 22वें संस्करण की नई परीक्षा तारीख जारी कर दी है. अब यह परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. इससे पहले सीटीईटी दिसंबर सत्र की परीक्षा से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया गया था और परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी. सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस के बाद सितंबर 2026 सत्र के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार अभी संशोधित परीक्षा शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं. वहीं सीबीएसई की ओर से परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी.

अब 12 और 13 दिसंबर को होगी परीक्षा

सीटीईटी 2026 की परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को होगी. उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल सीटीईटी पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. परीक्षा केंद्र के शहर और परीक्षा की तारीख की जानकारी परीक्षा से कम से कम 15 दिन पहले जारी की जाएगी. वहीं उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी वाला एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले डाउनलोड उपलब्ध कराया जाएगा.

क्यों टली थी परीक्षा?

शुरुआत में सीबीएसई की ओर से सीटीईटी 2026 की परीक्षा 6 सितंबर 2026 को कराई जानी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आवेदन प्रक्रिया फिर से खोली गई थी. जिसके बाद 25 अगस्त से 1 सितंबर तक छूटे हुए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिला था. वहीं नए आवेदन के चलते आवेदकों की तादाद बढ़ने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए बोर्ड को परीक्षा सितंबर से आगे बढ़ाने पड़ी.

दो पेपर में होगी सीटीईटी परीक्षा

सीटीईटी में दो अलग-अलग पेपर होते हैं और उम्मीदवार जिस कक्षा स्तर के लिए शिक्षक पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उसी के अनुसार पेपर का चयन करते हैं. पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले उम्मीदवारों के लिए होता है. वहीं पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने की पात्रता के लिए आयोजित किया जाता है. हर पेपर में कुल 150 सवाल होंगे, उनके लिए 150 अंक निर्धारित है. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी. वहीं दोनों पेपर में पांच सेक्शन होंगे.

ये भी पढ़ें-UPSSSC में 132 पदों पर भर्ती, 21 से 40 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

सीटीईटी में कितने अंक लाना जरूरी?

एडमिट कार्ड कब मिलेगा?

नई परीक्षा तारीखों के अनुसार अब परीक्षा 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. इसके बाद बताया जा रहा है कि एग्जाम सिटी और एग्जाम एडमिट कार्ड की जानकारी एग्जाम से 15 दिन पहले दी जाएगी. इनमें एग्जाम सिटी 27 या 28 नवंबर को और एडमिट कार्ड लगभग 10 दिसंबर को एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले जारी किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-UPSSSC में 132 पदों पर भर्ती, 21 से 40 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
CTET Exam Date CTET 2026 CTET New Exam Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DU में बैक लगने पर नहीं होगी डिग्री रद्द, जानें कितने समय में करना होगा क्लियर
DU में बैक लगने पर नहीं होगी डिग्री रद्द, जानें कितने समय में करना होगा क्लियर
शिक्षा
UPSSSC में 132 पदों पर भर्ती, 21 से 40 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 
UPSSSC में 132 पदों पर भर्ती, 21 से 40 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 
शिक्षा
उत्तराखंड में MBBS इंटर्न्स को राहत, 17 हजार से बढ़कर 25 हजार हुआ स्टाइपेंड
उत्तराखंड में MBBS इंटर्न्स को राहत, 17 हजार से बढ़कर 25 हजार हुआ स्टाइपेंड
शिक्षा
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
NTA ने शिफ्ट किया अपना ऑफिस, अब ये है नया पता
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं IPS बुशरा बानो? जिनके इंशाअल्लाह, जजाकल्लाह बोलने पर हुआ बवाल
कौन हैं IPS बुशरा बानो? जिनके इंशाअल्लाह, जजाकल्लाह बोलने पर हुआ बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, जांच के लिए पहुंची पुलिस
शिक्षा
यूपी में दो सगे भाई ऐसे बने IPS और IAS, एक प्रयागराज तो दूसरा कौशांबी का DM
यूपी में दो सगे भाई ऐसे बने IPS और IAS, एक प्रयागराज तो दूसरा कौशांबी का DM
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget