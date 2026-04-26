अयोध्या की पावन धरती एक बार फिर आस्था और राष्ट्रभक्ति के संगम की गवाह बनने जा रही है. रामनगरी में स्थित छोटी देवकाली तिराहे का अब नया रूप देखने को मिलेगा, जहां नगर निगम 'सिंदूर स्मारक' के निर्माण की तैयारी में जुट गया है. करीब 20 लाख रुपये की लागत से इस तिराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. जिसमें फाइटर जेट की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी.

ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में बनने वाला यह स्मारक न केवल शहीदों के सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि आने वाले समय में शहर की एक नई पहचान भी बनेगा. धार्मिक महत्व वाले इस स्थान पर देशभक्ति की भावना को समर्पित यह पहल स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है.

आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा तिराहा

जानकारी के अनुसार, रामपथ से जुड़े इस अहम स्थान को आकर्षक लाइटिंग और आधुनिक डिजाइन के साथ सजाया जाएगा, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालु और राहगीर इसकी भव्यता से प्रभावित हों. महापौर गिरीश पति त्रिपाठी के मुताबिक यह परियोजना सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था को सशक्त करने की पहल है. मान्यता है कि माता जानकी सौभाग्य की प्रतीक हैं और माता देवकाली उनकी कुलदेवी हैं. इसी भावना के साथ इस स्थल को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाने की योजना है.

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तिराहे पर लगाया जाएगा एक फाइटर जेट

चौराहे के नामकरण को लेकर चल रही चर्चाओं पर महापौर ने स्पष्ट किया कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी नाम में बदलाव संभव नहीं है. फिलहाल 'सिंदूर चौराहा' नाम रखने को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है. बस हम इसे अयोध्या की तरफ से देश के शहीदों के लिए समर्पित करना चाहते हैं. परियोजना की लागत शुरुआती तौर पर करीब 20 लाख रुपये तय की गई है, जो 15वें वित्त आयोग से आवंटित किए गए हैं. वहीं पार्षद अनुज दास के अनुसार, इस तिराहे पर लाइटिंग के साथ एक फाइटर जेट की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्थान और आकर्षक बनेगा. इसके साथ ही नगर निगम प्रमोद वन तिराहे को मृदंग तिराहा के रूप में विकसित करने की तैयारी में है. कुल मिलाकर, अयोध्या में आस्था और आधुनिक विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है.

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