बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर खुलकर बोले बाबा रामदेव, मिलावटी घी के आरोपों पर दिया जवाब
बाबा रामदेव ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि उनसे मिलकर सारे भ्रम दूर हुए.
बाबा रामदेव ने उन दावों का जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह खुद विदेश में सर्जरी करवाते हैं, जबकि दूसरों को आयुर्वेद पर भरोसा करने की सलाह देते हैं. उन्होंने कहा कि वे सबके सामने हैं और कोई भी देख सकता है कि उन्होंने कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग बस झूठ फैलाते हैं .
रामदेव ने जोर देकर कहा कि पतंजलि के गाय का घी बेहतरीन क्वालिटी का है. उन्होंने लोगों से इसे लेने और किसी लैब में इसकी जांच करवाने के लिए भी कहा.
बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का जिक्र करते हुए रामदेव ने कहा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया. हम किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते. आज बृजभूषण जी ने भी भ्रांतियों का पटाक्षेप किया. उनसे मिलकर सारे भ्रम दूर हो गए.
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योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग पतंजलि के घी के बारे में बेतुकी बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बाबा जी जो गाय का घी दे रहे हैं, उसमें आखिर है क्या. मैंने कहा, 'भाई, जरा इसे तो देखो.' हम इस देश में लाखों लीटर गाय का दूध इकट्ठा करते हैं.
#BREAKING | पतंजलि के घी में कोई मिलावट नहीं- बाबा रामदेव@romanaisarkhan | https://t.co/SMm0dUypVm#BabaRamdev #Patanjali #YogGuru #ABPNews pic.twitter.com/H5U0dAuj9i— ABP News (@ABPNews) September 23, 2026
उन्होंने कहा कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा मवेशी हैं. और मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं. जब दूध इकट्ठा किया जाता है और उससे मलाई निकाल ली जाती है, तो बचा हुआ कम फैैट वाला दूध भी बेचा जाता है. उससे मिल्क पाउडर बनाकर बेचा जाता है, और उससे दही, छाछ और पनीर भी बनाया जाता है. तो, इस तरह 5 बाय-प्रोडक्ट्स बनते हैं. अब, उन नासमझ लोगों को क्या पता कि वह घी कैसे बनता है?