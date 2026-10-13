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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद के BJP में आने से क्या बदलेगा? एक्सपर्ट ने बताई अंदर की बात

अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद के BJP में आने से क्या बदलेगा? एक्सपर्ट ने बताई अंदर की बात

सपा नेता दीपक रंजन ने तीनों विधायकों पर पार्टी के साथ-साथ जनता को भी धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन्हें टिकट देती है, तो जनता चुनाव में इन्हें जवाब देगी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 13 Oct 2026 05:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दल-बदल की सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे. तीनों विधायकों ने 2024 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद से ही उनकी सपा से दूरी बढ़ गई थी. 

तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी को हताशा और निराशा की पार्टी बताते हुए कहा कि जिन लोगों को सपा ने गद्दार कहा था, अब बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रही है. उन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी की सक्रियता पर भी सवाल उठाए.

वहीं, सपा नेता दीपक रंजन ने तीनों विधायकों पर पार्टी के साथ-साथ जनता को भी धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन्हें टिकट देती है, तो जनता चुनाव में इन्हें जवाब देगी. सपा ने कहा कि पार्टी ने ऐसे नेताओं को बाहर करके साफ संदेश दिया है कि धोखा देने वालों के लिए संगठन में जगह नहीं है.

विपक्ष से लोग टूटकर बीजेपी के साथ जुड़ रहे

बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से जोड़ा है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि विपक्ष से लोग टूटकर बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अमेठी और रायबरेली की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी.

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, कांग्रेस के मजबूत राजनीतिक क्षेत्र अमेठी में तीन बागी विधायकों का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए कई राजनीतिक संदेश देने का मौका है. इसके जरिए बीजेपी विरोधी खेमे में सेंध लगाने के साथ ही अपने समर्थकों के बीच मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर सकती है. उन्होंने इस घटनाक्रम को स्मृति ईरानी की संभावित राजनीतिक री-लॉन्चिंग से भी जोड़कर देखा. उनके मुताबिक, संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद स्मृति ईरानी की अमेठी में सक्रियता बढ़ने की संभावना पर नजर रहेगी. 

2022 में तीनों नेताओं ने दर्ज की थी जीत

वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक तीनों विधायकों के बीजेपी में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर है. तीनों ने 2022 में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की थी. गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह ने चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को, गोसाईंगंज में अभय सिंह ने इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को और कालपी में विनोद चतुर्वेदी ने निषाद पार्टी के छोटे सिंह को हराया था.

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, बीजेपी में शामिल होने वाले इन विधायकों की अपेक्षा होगी कि पार्टी उन्हें 2027 में दोबारा उम्मीदवार बनाए. वहीं, पहले से पार्टी में मौजूद नेताओं और 2022 में चुनाव हार चुके उम्मीदवारों की भी टिकट पर दावेदारी हो सकती है. ऐसे में बीजेपी के सामने नए नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और पुराने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी.

इस बदलाव से बीजेपी को कितना चुनावी फायदा?

कुल मिलाकर, तीन विधायकों की बीजेपी में एंट्री को 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इस बदलाव से बीजेपी को कितना चुनावी फायदा मिलता है और पार्टी टिकट वितरण के दौरान अपने पुराने और नए दावेदारों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है.

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Published at : 13 Oct 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
BJP Samajwadi Party UP News
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