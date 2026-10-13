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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: BJP नेता के घर में घूसे बदमाश, हाथ-पैर बांधकर लूटे 50 लाख

कानपुर: BJP नेता के घर में घूसे बदमाश, हाथ-पैर बांधकर लूटे 50 लाख

कानपुर में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव को बंधक बनाकर 50 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि फार्म हाउस में घुसे और उनके हाथ-पैर बांधकर लूटपाट की.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 13 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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कानपुर में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव को बंधक बनाकर 50 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है. वारदात सोमवार आधी रात की बताई जा रही है. नकाबपोश बदमाश रमेश यादव के फार्म हाउस में घुसे और उनके हाथ-पैर बांधकर लूटपाट की. इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना कानपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर पश्चिमपारा थाना क्षेत्र की है. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही बदमाशों की पहचान

घटना की जानकारी मिलते ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर डॉ. विपिन ताडा और डीसीपी दीपेंद्रनाथ चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. वहीं, पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मामले में पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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1 अक्टूबर को बनाया गया था बीजेपी पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश मंत्री 

बता दें कि रमेश यादव को 1 अक्टूबर को बीजेपी पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया था. सोमवार को उन्होंने लखनऊ में अपना पदभार ग्रहण किया था और देर शाम कानपुर लौटे थे. रमेश यादव दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी शशि यादव भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं. रमेश यादव ने वर्ष 2022 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर बिठूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. फिलहाल, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 13 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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Kanpur News UP NEWS
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