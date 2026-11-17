वाराणसी में डोसे के दुकान पर पहुंचकर युवतियों ने हंगामा काट दिया. युवतियों द्वारा किए गए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पहले यह युवती वीडियो बनातीं हैं, उसके बाद वहां पर हंगामा करने लगती हैं. इस दौरान दुकान पर रखे सामान को उनके द्वारा फेंक दिया जाता है जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति मच जाती है.

इस मामले में शिकायत के आधार पर एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस द्वारा वीडियो को भी संज्ञान में लिया गया है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

डोसा के दुकान पर पहुंचकर किया हंगामा

वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस सीसीटीवी फुटेज में दो युवतियां एक डोसा के दुकान पर पहुंचती हैं. इस दौरान वह वीडियो बनाकर अपने परिजन के साथ बुरे बर्ताव का भी जिक्र करती हैं. इसके बाद इनके द्वारा वहां हंगामा किया जाता है, दुकान पर रखे सामान को फेंक दिया जाता है.

दुकान पर काम करने वाले लोगों पर भी सामान फेंका जाता है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है. इस मामले में निकटतम थाने पर हंगामा के साथ-साथ जान से मारने पर आधारित शिकायत दर्ज कराया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है.

शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा

प्राप्त शिकायत के आधार पर एक अज्ञात के खिलाफ BNS की चार धारा 352, 351(3), 115(2), 324(4) में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि वीडियो में युवती द्वारा कहा जा रहा है कि इन लोगों ने मेरे पिता को पीटा और यह यहां पर काम कर रहे हैं. इस दौरान वे लगातार सामान के बर्तन फेंकती हुई नजर आ रही है.

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