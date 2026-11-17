उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है. मथुरा में आयोजित पार्टी के चिंतन शिविर में मिशन-2027 को लेकर पांच प्रमुख मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति बनी है. बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को प्रमुख राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी में है.

बीजेपी के चुनावी महामंत्र में पांच बड़े मुद्दे शामिल हैं. इनमें पहला मुद्दा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, समान नागरिक संहिता (UCC), इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा अहम है.

मथुरा बैठक में चर्चा में रहा यह मुद्दा

मथुरा की बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुखता से चर्चा में रहा. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर इस मुद्दे को और प्रखरता से उठाने तथा इसे चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने पर जोर दिया गया. बैठक में इस दिशा में आगे की रणनीति और कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात सामने आई है.

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की रणनीति बनी. 2027 में तीसरी बार सरकार बनने क़े बाद अगले छह महीने के भीतर मंदिर निर्माण की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखने की चर्चा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए.

इसके लिए मध्य प्रदेश की भोजशाला की तर्ज पर कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर विचार करने की बात भी सामने आई है. अदालतों में चल रहे मामलों से लेकर अन्य उपलब्ध कानूनी रास्तों तक सभी विकल्पों पर मंथन किया जाएगा.

मथुरा की बैठक से बीजेपी का साफ संदेश

यानी बीजेपी 2027 के चुनाव में विकास और कानून-व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है. मथुरा की बैठक से निकला संदेश साफ है कि पार्टी श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को मिशन-2027 के प्रमुख चुनावी हथियारों में शामिल करना चाहती है.

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