आजमगढ़ में हेड कांस्टेबल गांजा बेचते रंगेहाथ गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है,जिसमें एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है. यहां थाना देवगांव क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल दीपक चौधरी को पुलिस ने गांजा बेचते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. जिसमें सीओ की जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया. इस घटना ने पुलिस महकमे पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लालगंज चौकी इंचार्ज जब चेकिंग कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें सूचना दी कि एक व्यक्ति लोगों को नशे का सामना बेच रहा है. जिस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया. अधिकारियों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कल बीती रात चौकी इंचार्ज लालगंज अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे मोड़ पकड़ी खुर्द रोड के पास एक व्यक्ति राहगीरों को गांजा बेच रहा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुँचकर अभियुक्त को दबोच लिया. पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम दीपक चौधरी, निवासी अशोक नगर कॉलोनी दानियालपुर नक्कीघाट, थाना सारनाथ, जिला वाराणसी बताया. उसने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में डाक पैरोकार के रूप में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात है.

इस मामले में सीओ लालगंज की मौजूदगी में NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी ली गई, तो अभियुक्त के पास से सफेद कागज की चार पुड़ियों में रखा 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्जकर जेल भेजा गया.

एसएसपी ने सख्त कर्रवाई का किया दावा

एसएसपी डॉ अनिल ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा दिया गया है. पुलिस नियमावली के साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. गांजा तस्करी में हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी ने पुलिस महकमे को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों में चर्चा है कि जब पुलिस ऐसे काम करेगी तो अपराध कैसे रुकेगा.