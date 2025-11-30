वाराणसी में अब यह सड़क मार्ग इन महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे, एक फ्लाई ओवर का भी बदला नाम

उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर निगम ने एक अहम् पहल की है, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों का नाम महापुरुषों के नाम पर किया जा रहा है. जिसके तहत अब वाराणसी के सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों द्वारा एक अलग तस्वीर देखी जा रही है. दरअसल जनपद के शहरी क्षेत्र के अलग-अलग सड़क मार्ग को महापुरुषों और भगवान के नाम से पहचान दी जा रही है.

विभागों की तरफ से एक बोर्ड लगाकर वहाँ उस क्षेत्र से जुड़े हुए महापुरुषों अथवा भगवान का नाम अंकित किया गया है. मार्ग से गुजरने वाले लोग भी इस नए नाम को बड़े ध्यान से देख रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे मंशा यही है कि शहर की ख़ूबसूरती के साथ ही महापुरुषों से भी लोग परिचित हों. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया शुरू की गयी है.

वाराणसी शहरी क्षेत्र के अलग-अलग सड़कों को अब नया नाम प्रदान किया गया है. इसमें सबसे पहले वाराणसी के अंधरापुल को सीताराम मार्ग, लहूराबीर को सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, अर्दली बाजार सड़क मार्ग को स्वामी विवेकानंद मार्ग , भोजूबीर चौराहे पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जू.देव मार्ग , मकबूल आलम वाली सड़क पर बिरहा गायक हीरालाल यादव के नाम से अथवा कोदई की चौकी वाले सड़क मार्ग को भाजपा के पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के नाम से पहचाने जाने वाले मार्ग का बोर्ड लगाया गया है. लगाए गए इस बोर्ड पर महापुरुष के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व स्थानीय विधायक की भी तस्वीर शामिल है.

कज्जाकपूरा आरओबी अब बाबा लाट भैरव के नाम से जाना जाएगा

वाराणसी नगर निगम में बीते दिनों एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमे कज्जाकपूरा आरओबी का नाम बाबा लाट भैरव फ्लाईओवर रखना तय किया गया था. इस क्षेत्र में यह प्राचीन धर्मस्थल स्थित है. इसलिए अब यह फ्लाईओवर बाबा लाट भैरव के नाम से जाना जाएगा. निश्चित ही इस पहल के माध्यम से बनारस के अलग-अलग मार्ग और फ्लाईओवर को अब नई पहचान मिल रही है.