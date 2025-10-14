आजमगढ़ में पकड़ी गई एक करोड़ की अवैध शराब, बिहार चुनाव में खपाने की थी तैयारी, दो तस्कर अरेस्ट

आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग को जॉइंट ऑपरेशन में कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 4781.8 लीटर अवैध विदेशी शराब, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है, के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई 13 अक्टूबर 2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर की गई. आबकारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार कन्नौजिया और STF निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 229 किमी के पास एक संदिग्ध कंटेनर वाहन में अवैध शराब ले जाई जा रही है. त्वरित कार्रवाई करते हुए 232 किमी टोल प्लाजा के पास वाहन (संख्या MH04KF4377) को रोका गया.

बिहार भेजी जा रही थी शराब

पूछताछ में चालक भीमा राम (25) और सहयोगी योगेश कुमार (24), दोनों बाड़मेर, राजस्थान के निवासी, ने स्वीकार किया कि वे चंडीगढ़ से बिहार शराब तस्करी कर रहे थे. वाहन की जांच में 537 पेटियों में 2724 बोतल (750 मिली), 4032 बोतल (375 मिली), और 6816 बोतल (180 मिली) McDowell's No.1 ब्रांड की शराब बरामद हुई.

पूछताछ में तस्करों ने पुलिस को दी अहम जानकारी

जांच में पता चला कि शराब की बोतलों पर लगे QR कोड और वाहन के चेसिस नंबर में फर्जीवाड़ा किया गया था. अभियुक्तों ने बताया कि वे आशु और राहुल नामक व्यक्तियों के इशारे पर तस्करी कर रहे थे. उनके पास से 4600 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन और कंटेनर वाहन भी जब्त किया गया.

काफी समय से मिल रही थी पुलिस को सूचना

एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि काफी दिनों से इस बात की सूचना मिल रही थी कि पंजाब से कुछ लोग अवैध रूप से शराब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते लाकर बिहार ले जा रहे हैं. इस जानकारी को आजमगढ़ पुलिस, एसटीएफ और आबकारी विभाग ने पुख्ता किया.

मुख्य सरगना की तलाश में जुटी पुलिस

इसके बाद आज भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है. शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. इस बात की जांच की जा रही है कि इस अवैध शराब कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तारी किया जाएगा. इस प्रकरण में थाना कंधरापुर में मुकदमा संख्या 317/2025, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम और 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है.