उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में एक दिल दह्ला देने वाला माम्मला सामने आया है. यहां के सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोला में सात वर्षीय शाजेव अली को मौत के घाट उतारकर बोर में भरकर उसके घर के सामने टांग दिया गया. जिसके बाद इलाके में सनसनी फ़ैल गयी. पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों शैलेन्द्र और संदीप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उधर पीड़ित परिजनों ने बुल्डोजर कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बुधवार 24 सितम्बर की शाम को पठान टोला निवासी निवासी मुकर्रम अली का सात वर्षीय पुत्र शाजेब घर से खेलने निकला था, लेकिन वो देर रात तक नहीं लौटा. जिससे परिजनों के दिलों की धड़कन बढ़ गयी, पूरे इलाके में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जी पर सिधारी थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गयी. इसके बाद आरोपियों ने परिजनों को फोन पर फिरौती की धमकी दी, लेकिन 24 घंटे बाद बृहस्पतिवार सुबह बच्चे का शव बगल के घर के गेट पर तार में बोरे में लटका हुआ मिला.

जैसे इस बात की खबर फैली भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. मासूम की मां ने रोते हुए आरोप लगाया कि पड़ोसी परिवार ने ही हत्या की है. उन्होंने कहा कि वह अक्सर शाजेब के साथ खेलता था और उसे अपने साथ ले जाता था. हमारे पड़ोसी ने ही मेरे बच्चे की जान ली. परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई कि हत्यारों के घर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो.

पुलिस ने 12 घंटे में किया एनकाउंटर

सूचना पर पहुंचे एसपी डॉ. अनिल कुमार ने स्थिति को नियंत्रित किया. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी. एसपी ग्रामीण चिराग जैन और सीओ सिटी शुभम तोदी के नेतृत्व में कई पुलिस टीमें गठित की गईं. जांच के दौरान संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी.

एसपी ने बताया कि गुरूवार देर शाम खेमऊपुर के पास डेंटल कॉलेज जाते रास्ते पर चेकिंग के दौरान शैलेंद्र निगम और संदीप निगम पुलिस को देखकर भागने लगे. विरोध करने पर मुठभेड़ हुई, जिसमें शैलेंद्र के दोनों पैरों में और संदीप के एक पैर में गोली लग गई. दोनों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.