बस्ती के डीएम-एसपी ने की गेहूं की फसलों की जांच, किसानों को बीमा और MSP का दिया भरोसा

अप्रैल की सुनहरी धूप और गेहूं के खेतों से आती सोंधी खुशबू के बीच आज बस्ती जिले के फेरसम गांव में अलग ही माहौल देखने को मिला. आमतौर पर दफ्तरों में बैठकर फैसले लेने वाले बड़े अधिकारी जब खुद खेत में पहुंचे तो गांव वालों के लिए यह किसी खास मौके से कम नहीं था. खेत-खलिहान में हलचल बढ़ गई और लोग उत्सुकता से इस पूरे निरीक्षण को देखने लगे.

डीएम और एसपी ने खुद संभाली जिम्मेदारी

जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह का काफिला जब सल्टौआ विकास खंड के रास्तों से होते हुए गांव पहुंचा, तो यह सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं था. अधिकारियों ने किसान बादुल्लाह के खेत पर जाकर खुद फसल का जायजा लिया. इससे साफ दिखा कि प्रशासन अब कागजों के बजाय जमीन पर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है.

खेत के बीच में 10 मीटर का समबाहु त्रिभुज बनाकर गेहूं की फसल का सैंपल लिया गया. इसके बाद मौके पर ही कटाई और मड़ाई कराई गई. जब वजन किया गया, तो सबकी नजरें आंकड़ों पर टिक गईं. इस छोटे से हिस्से के आधार पर पूरी फसल का अनुमान लगाया गया, जो 43.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर निकला. यह आंकड़ा देखकर किसान भी खुश नजर आए.

किसान से सीधे संवाद, भरोसा बढ़ाने की कोशिश

निरीक्षण के दौरान डीएम ने गेहूं की बालियां हाथ में लेकर उसकी गुणवत्ता देखी और किसान बादुल्लाह से सीधे बात की. उन्होंने पूछा कि खेती में कोई परेशानी तो नहीं है. यह सवाल किसानों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि अक्सर उनकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती. इस बार उन्हें लगा कि उनकी मेहनत को समझा जा रहा है.

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि फसल के आंकड़े सही होने चाहिए. अगर पैदावार कम होती है तो किसानों को बीमा का सही लाभ मिले और अगर अच्छी होती है तो उन्हें उचित समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अधिकारियों और किसानों के बीच घटी दूरी

अक्सर किसान प्रशासन से दूरी महसूस करते हैं, लेकिन इस दौरे ने वह दूरी काफी हद तक कम कर दी. एसपी और डीएम दोनों ने गांव की चौपाल पर बैठकर किसानों से बातचीत की और खेती के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की. इससे गांव वालों को लगा कि प्रशासन सच में उनके बीच मौजूद है.

भानपुर तहसील क्षेत्र में हुए इस निरीक्षण को प्रशासनिक संदेश भी माना जा रहा है. अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं चलेगी. वहीं किसानों के लिए यह भरोसे का संकेत है कि उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

रिकॉर्ड पैदावार से किसानों के चेहरे खिले

43.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ने यह साबित कर दिया कि इस बार बस्ती की जमीन अच्छी उपज दे रही है. जब शाम को अधिकारी लौटे, तो गांव के किसानों के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था. उन्हें लगा कि आज उनकी मेहनत को सही मायने में देखा और समझा गया है.