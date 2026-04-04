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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में जच्चा-बच्चा की मौत पर मामला गरमाया, सपा नेता बोले- 'ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि...'

अयोध्या में जच्चा-बच्चा की मौत पर मामला गरमाया, सपा नेता बोले- 'ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि...'

Ayodhya News: ये मामला अयोध्या के परमेश्वरी देवी मेमोरियल अस्पताल का है. जहां बेनीगंज निवासी सुरेश यादव की पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई और बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 04 Apr 2026 11:38 PM (IST)
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अयोध्या में एक प्राइवेट अस्पताल में कथित लापरवाही से जच्चा-बच्चा दोनों की जान चली गई. अब यह मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है. समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर इसे हत्या का मामला बताया है.

जानकारी के मुताबिक ये मामला अयोध्या के परमेश्वरी देवी मेमोरियल अस्पताल का है. जहां बेनीगंज निवासी सुरेश यादव की पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई और नवजात शिशु को भी बचाया नहीं जा सका.

महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों में गुस्सा

घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया. शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और एडिशनल सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया. बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज को निजी अस्पताल रेफर किया गया था,
लेकिन आरोप है कि यही रेफरल सिस्टम अब सवालों के घेरे में है.

पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय का गंभीर आरोप

समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की निजी अस्पतालों से सांठगांठ है. जिसके चलते मरीजों को जबरन निजी अस्पतालों की ओर धकेला जाता है. उन्होंने कहा कि बिना योग्य एलोपैथिक डॉक्टर के प्रसव कराया गया और जिस डॉक्टर की मौजूदगी थी, उसके पास केवल होम्योपैथिक डिग्री बताई जा रही है.

'समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी'

तेज नारायण पांडेय ने कहा, ''यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सीधा-सीधा हत्या का मामला है.'' उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन के भीतर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 04 Apr 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
Ayodhya UP News SAMAJWADI PARTY
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