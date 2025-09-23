LIVE: सीतापुर से आगे बढ़ते ही समर्थकों ने आजम खान का किया स्वागत, सपाईयों में खुशी की लहर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आज खान 23 महीने बाद आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए.. सपा नेता की रिहाई की प्रक्रिया आज मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे के करीब हुई. जेल प्रशासन की ओर से उनकी रिहाई को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं. जेल से बाहर आने के बाद सीधे रामपुर अपने घर जाएंगे.

जेल प्रशासन की ओर से आजम खान की रिहाई को लेकर सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं. जेल के आसपास सुबह से ही पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. आज़म खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उनके स्वागत की तैयारियां की गई है.

सपा नेता आजम खान जमीन कब्जा करने समेत कई आपराधिक मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं. इनमें से कुछ मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हैं.

आजम खान के वकील ने दी ये जानकारी

आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 55 लंबित मामलों में अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि बाकी मामलों में भी अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि मोहम्मद आजम खान के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरी कोर्ट से गए हैं.

वहीं कुछ परवाने वहां पहुंच गए हैं अगर किसी तरह की गलती नहीं हुई तो उस सूरत में और अगर समय से पहुंच गए हैं तो आज अन्यथा कल और अगर कोई करेक्शन होना है तो वह कल आ जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने टोटल परवानों के बारे में बताने से इंकार कर दिया.

आज जेल से बाहर आएंगे आजम खान

बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के एक लंबित मामले में पुलिस ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल करते हुए कुछ धाराएं बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी. इस मामले में अभी अदालत में अगली तारीख पड़ गई. जबकि बाकी सभी मामलों में आजम खान के वकीलों ने जमानती अदालत में पेश करके रिहाई के परवाने हासिल कर लिए हैं. इसकी वजह से अब सपा नेता जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे.