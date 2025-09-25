'गौर से सुनो...हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है', सपा कार्यालय के बाहर लगा आजम खान का पोस्टर

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहाई के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर लगा हुआ है. जिसकी चर्चा जोरों से हो रही है.

सपा नेता मोहम्मद इकलाख की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में लिखा गया है, ‘आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो...हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है’. जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, बदायूं से सांसद आदित्य यादव और दो अन्य नेताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं. इस बैनर ने राजनितिक हलचल तेज कर दी है. आज़म खान की रिहाई के बाद सपा कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ गया है.

आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर

आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा किया गया. वे करीब 23 महीने जेल में रहे, जहां उन्हें कई मामलों में सजा और जमानत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया.

आजम लौटे ये एक नई सुबह

इस बैनर में लिखा संदेश ‘कुछ उसूलों का नशा था कुछ मुकद्दस ख्वाब थे..हर जमाने में शहादत के यही अस्बाब थे.. आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो...हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है’. इससे साफ तौर पर सपा की राजनीतिक रणनीति जाहिर होती है. इसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, आदित्य यादव और आजम खान की तस्वीरें हैं, जो पार्टी के प्रमुख चेहरों को एकजुट दिखाने की कोशिश करती हैं.

रामपुर आजम से मिलने आएंगे अखिलेश

रिहाई के बाद जो अटकलें आज़म खान को लेकर लगाई जा रहें थीं, उन्हें खुद आज़म ने खारिज कर दिया है. पार्टी नेताओं के मुताबिक आठ अक्टूबर को खुद अखिलेश यादव रामपुर में आज़म खान और उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं. जिसके बाद किसी भी तरह की अफवाहों पर विराम लग गया है.