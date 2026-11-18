समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान को धन शोधन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. बुधवार शाम को वे गाजियाबाद जेल से रिहा होंगे. इस बीच एबीपी न्यूज से आज़म खान के रजिस्टर वकील यूसुफ मलिक और उनके वकील यासिर अब्बास ने बात की है. वकील यूसुफ मलिक ने कहा कि छोटे से मामले को बेवजह बड़ा बनाया गया. इस मामले में गलत तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया.

वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है या फिर वह यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के स्टार प्रचारक होंगे. इस पर यूसुफ मलिक ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. कोर्ट और जेल ने भी माना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. पहले चेकअप करवाएंगे और फिर प्रचार भी करेंगे और इंशाल्लाह चुनाव भी लड़ेंगे.

सच्चाई और न्याय की जीत हुई- वकील

वकील ने बताया कि गिरफ्तारी को लेकर ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. सच्चाई की जीत हुई है. न्याय की जीत हुई है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा आज भी है. कल भी रहेगा और जब तक इस देश का संविधान और न्याय पालिका है, तब तक मजलूमों और बेकसूरों को न्याय मिलता रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि हमारे साथ हुए हर जुल्म का हिसाब हम न्यायपालिका के जरिए लेंगे और हमें कामयाबी मिलेगी. हम जीतेंगे.

ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने पर आजम खान के भाषण से फर्क पड़ेगा?

यूसुफ मलिक से पूछा गया कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने पर आजम खान के भाषण से फर्क पड़ेगा? इस पर उन्होंने कहा कि मजा आएगा. चुनाव बेहतरीन होगा और पीडीए की सरकार बनने जा रही है. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. अब आजम खान भी बाहर आ गए हैं इसलिए चुनाव में मजा आएगा.

वहीं शिवपाल यादव द्वारा आजम खान को गृहमंत्री बनाने वाले पर उन्होंने कहा कि सरकार आने दीजिए जो आजम खान चाहेंगे वह बन जाएंगे. आजम खान का मतलब समाजवादी और समाजवादी का मतलब आजम खान.

आजम खान के वकील यासिर अब्बास ने क्या बताया?

आजम खान के वकील यासिर अब्बास ने बताया, "जब आजम खान को गिरफ्तार किया गया था तो हमने इस केस में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी. उसमें कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील पेश हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनने के लिए ट्रांसफर कर दिया था. इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई और आजम खान को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया."

ईडी द्वारा अंतरिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने वाली याचिका पर कल सुनवाई है. इस पर वकील यासिर अब्बास ने कहा, "इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सीनियर इसको वहां पर देखेंगे."

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