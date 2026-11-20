आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भाजपा ने जौहर यूनिवर्सिटी और जमीन कब्जाने के मामलों को लेकर सपा पर हमला बोला है. मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आजम को न्यायपालिका से राहत जरूर मिली है, लेकिन उन्हें जिन मामलों में सजा मिली है, उनपर जवाब भी देना चाहिए. प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने आजम पर गरीबों की जमीन और सरकारी धन से यूनिवर्सिटी खड़ी करने का आरोप लगाया, तो डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने जमानत को सजा से मुक्ति न बताते हुए अवैध कमाई का मुद्दा उठाया. वहीं, विनीत शुक्ला ने रामपुर के गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जे का आरोप लगाते हुए कहा कि आजम को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना होगा.

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सपा सरकार में आजम खान ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल गरीबों और कमजोर लोगों की जमीनों पर कब्जे के लिए किया. जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर लोगों के आने जाने के रास्ते तक बंद कर दिए गए. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब यह सब हो रहा था, तब उन्होंने आजम को क्यों नहीं रोका और मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया?

'गरीबों की जमीन हड़पकर खड़ी की यूनिवर्सिटी'

भाजपा प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने आजम खान को मिली राहत पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम इससे सपा नेताओं का संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर भरोसा तो जाहिर हुआ. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सरकारी धन और गरीबों की संपत्तियों का इस्तेमाल हुआ. राजनीतिक रसूख के दम पर औने-पौने दामों पर गरीबों की जमीन जबरन हड़प ली गई.

'पापी-दोषी आदमी गैंग के खास सिपहसालार हैं आजम'

भाजपा प्रवक्ता डॉ. अंकुश त्रिपाठी ने आजम खान को अखिलेश यादव के 'पापी-दोषी आदमी गैंग' (पीडीए) का खास सिपहसालार बताया. उन्होंने कहा कि आजम ने गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर, सरकारी धन की लूट और काली कमाई से जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी की. यूनिवर्सिटी का नाम पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग से जुड़े मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया.

राजनीतिक रसूख से गरीबों की जमीनों पर कब्जे का आरोप

भाजपा प्रवक्ता विनीत शुक्ला ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर रामपुर के गरीबों की जमीनें जबरन लिखवाई गईं और उन पर कब्जा किया गया. राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर गरीबों पर किए गए अत्याचारों को रामपुर की जनता भूली नहीं है. उन्होंने कहा कि आजम खान को अपने कृत्यों के लिए आगे भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.