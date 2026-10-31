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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'देश में न राहुल गांधी आएंगे और न UP में अखिलेश यादव', बोले केशव प्रसाद मौर्य

'देश में न राहुल गांधी आएंगे और न UP में अखिलेश यादव', बोले केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह की बात का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार यूपी में अंगद के पांव की तरह मजबूती से टिकी है. अगले 30 साल तक सपा सत्ता में नहीं आएगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 31 Oct 2026 10:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले अखिलेश यादव को 2012 से 2017 तक के सपा शासनकाल की गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी और दंगों की समीक्षा करनी चाहिए.

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार यूपी में अंगद के पांव की तरह मजबूती से टिकी है. अगले 30 साल तक सपा सत्ता में नहीं आएगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव और उनके मित्र राहुल गांधी सत्ता वापसी का सपना देख रहे हैं. लेकिन न राहुल गांधी देश में सत्ता में आने वाले हैं और न ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आएंगे. 

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'सपा रामद्रोहियों की पार्टी है'

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी रामद्रोहियों की पार्टी है. 2027 के विधानसभा चुनाव में  जनता सपा को उसकी हैसियत दिखा देगी और उसकी साइकिल पंचर करके सैफई भेज देगी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सांसद हैं लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि देश में नागरिकता का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग नहीं बल्कि गृह मंत्रालय देता है.

'SIR को लेकर बौखलाई सपा'

डिप्टी सीएम ने कहा, "SIR को लेकर सपा प्रमुख इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि अब उनके गुंडे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे. एक-एक घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से बाहर निकाला जा रहा है. इसीलिए विपक्ष बिलबिला रहा है."

Published at : 31 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA States News
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