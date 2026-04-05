साहब...सिलेंडर का इंतजाम कराओ, जालौन में शादी से पहले दुल्हन के परिवार ने DM से मांगी मदद

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडरों की कमी से परेशान परिवारों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम चमेड़ की निवासी एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए गैस सिलेंडरों की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई. इस दौरान दुल्हन और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक, ग्राम चमेड़ निवासी मोहिनी पत्नी ओमजी खैमरिया शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं. उन्होंने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनकी पुत्री नंदिनी का विवाह आगामी 20 अप्रैल 2026 को निर्धारित है. शादी की तैयारियों के लिए उन्हें लगभग 17 गैस सिलेंडरों की आवश्यकता है, लेकिन पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.

डीएम से पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग

मोहिनी ने बताया कि वह कोंच की दिवौलिया गैस एजेंसी की उपभोक्ता हैं, लेकिन शादी के लिए अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि बेटी की शादी को देखते हुए विशेष अनुमति देकर आवश्यक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विवाह समारोह में किसी प्रकार की असुविधा न हो.

परिवार के साथ दुल्हन भी पहुंची सरकारी दफ्तर

इस दौरान दुल्हन नंदिनी भी अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची. शादी की तैयारियों को लेकर परिवार में चिंता का माहौल दिखाई दिया. परिजनों का कहना है कि विवाह समारोह में खाना बनाने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, लेकिन सीमित संख्या में सिलेंडर मिलने से परेशानी हो रही है.

डीएम ने दिया आश्वासन

वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियमानुसार जांच कर उचित समाधान निकाला जाएगा, ताकि विवाह समारोह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों का कहना है कि शादी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर यदि गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए तो परिवारों को राहत मिल सकती है. वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी ऐसे मामलों में त्वरित समाधान की मांग उठ रही है.