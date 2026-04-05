नोएडा के इस स्कूल को IT ने किया बेनामी घोषित, 125 करोड़ की इमारत पर लटकी कुर्की की तलवार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित The Wisdom Tree स्कूल इस समय एक बड़े वित्तीय विवाद के केंद्र में आ गया है, आयकर विभाग के कानपुर स्थित बेनामी प्रपोज ने स्कूल की करीब 125 करोड़ रुपये की इमारत को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया है. हालांकि, अभी स्कूल पूरी तरह से चालू है और बच्चों की पढ़ाई जारी है लेकिन इस कार्रवाई के बाद पूरे परिसर पर अनिश्चितता माहौल बन गया है. साथ ही अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करीब 6 महीने पहले हुई, जब आयकर विभाग कोई एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ. इस पत्र में आरोप लगाया था कि स्कूल की इमारत के निर्माण में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल किया गया है. इसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विस्तृत जांच शुरू की. आयकर विभाग ने जांच के दौरान दस्तावेजों बैंक लेनदेन और संबंधित व्यक्तियों के बयान खंगाले. जांच में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिसमें मामले को गंभीर बना दिया.

तीन बोगस कंपनियों के जरिए करोड़ों की रकम खपाने का आरोप

जांच में सामने आया है कि इस स्कूल प्रोजेक्ट में सीधे निवेश के बजाय तीन बोगस कंपनियों के जरिए पैसा लगाया गया. आरोप है कि अलग-अलग कारोबारी और सहयोगियों से नकद रकम ली गई और उसे इन कंपनियों के माध्यम से लोन या निवेश के रूप में दिखाया गया. जांच एजेंसी को कई ऐसे लोगों के बयान भी मिले हैं जिन्होंने नकद निवेश करने के बाद स्वीकार की.

जांच में यह भी सामने आया है कि, स्कूल की इमारत सतनाम बिल्डर द्वारा तैयार की गई है. बिल्डर ने अपने परिवार और अन्य कारोबारी सहयोगियों के साथ मिलकर द विजडम ट्री स्कूल फाउंडेशन नाम से कंपनी बनाई. इस कंपनी के जरिए स्कूल का संचालन और निवेश दर्शाया गया.

आयकर विभाग ने सतनाम बिल्डर की रही जांच

सबसे अहम बात यह रही कि बिल्डर खुद इस कंपनी का निर्देशक भी था जिससे पूरे मामले में हितों के टकराव और पारदर्शिता की कमी के संकेत मिले. अब आयकर विभाग सतनाम बिल्डर की जांच कर रही है कि आखिर इसके कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें काले धन का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इसके अन्य सहयोगों की भी जांच की जा रही है.

125 रुपये की कीमत की इमारत के स्त्रोत पर विवाद

यह स्कूल करीब 15 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी इमारत चार मंजिला है जिसे होटल स्टाइल में विकसित किया गया है. आधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर की बाजारिय कीमत लगभग 125 करोड़ रुपये आकी गई है, इतनी बड़ी परियोजना में निवेश के स्रोत को लेकर ही अब सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

जांच के दौरान चौकान वाले तथ्य आए सामने

जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और बयान सामने आए जिसे यह संकेत मिल की बड़ी मात्रा में नगद धनराशि को कंपनियों के जरिए घूमर इस प्रोजेक्ट में लगाया गया. कई निवेशकों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने नकद पैसे दिए थे जिन्हें बाद में कागजों में लोन या निवेश के रूप में दिखाया गया है. यही आधार आयकर विभाग के लिए इस संपत्ति को बेनामी घोषित करने का प्रमुख कारण बना.

आयकर ने विभाग ने इमारत को बेनामी किया घोषित

सूत्रों की माने तो 27 मार्च को आयकर विभाग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर इस इमारत को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया. इसके बाद स्कूल परिसर में नोटिस चश्मा भी कर दिया गया फिलहाल कुर्की की अंतिम कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन विभाग द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है इससे यह साफ है कि आने वाले समय में इस मामले में और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.

बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों में चिंता

अब इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा असर उन करीब 700 बच्चों पर पड़ सकता है जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं. अभिभावकों के बीच है चिंता गहराती जा रही है कि अगर आगे चलकर स्कूल के संचालक पर असर पड़ता है या कुर्की की कार्रवाई होती है तो बच्चों की पढ़ाई बीच में ही प्रभावित हो सकती है.

डीआईओ का सामने आया बयान

इस पूरे मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अभी फिलहाल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह संचालित है इस पूरे मामले में आयकर विभाग की जांच अभी जारी है. अगर भविष्य में स्कूल पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो जितने भी बच्चे हैं उनको अन्य स्कूलों में शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा. उनका यह भी कहना है कि किसी भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनके भविष्य को खराब नहीं किया जाएगा.

स्कूल प्रबंधन ने साधी चुप्पी

जब जब इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया गार्ड्स ने प्रिंसिपल से मिलने के लिए साफतौर पर मना कर दिया. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में स्कूल पर कुर्की की तलवार लटक सकती है.