राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बोले, 'केंद्र और राज्य सरकार...'

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडTam Mandir News: राम मंदिर मामले पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बोले, 'केंद्र और राज्य सरकार...'

Tam Mandir News: राम मंदिर मामले पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बोले, 'केंद्र और राज्य सरकार...'

Haridwar News In Hindi: अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में 8 आरोपियों की SIT हिरासत पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है. स्वामी चिदानंद ने इसे राष्ट्र की आस्था बताया.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 26 Jun 2026 07:31 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में सरकार और संत समाज की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि देश में कानून और संविधान का राज है, और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर से जुड़े इस पूरे मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार बेहद गंभीर है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा, "यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है. देश में हर कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे में ही की जा रही है.

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विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री का तीखा प्रहार

इस मामले पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास अब आलोचना करने के अलावा कोई रचनात्मक काम नहीं बचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अक्सर संसद सत्र के दौरान विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाकर कार्यवाही बाधित करने का प्रयास करता है, जिससे देश के सकारात्मक काम प्रभावित होते हैं.

'यह केवल मंदिर नहीं, राष्ट्र की आस्था का विषय है'

वहीं, इस प्रकरण पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी अपनी बात बेबाकी से रखी. उन्होंने कहा, "राम मंदिर केवल ईंट-पत्थरों का एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की आस्था और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय है."

स्वामी चिदानंद ने जनता से सरकार और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि एसआईटी (SIT) जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा.

'अफवाहों से बचें, दुनिया की नजरें भारत पर'

संत समाज की तरफ से कड़ा संदेश देते हुए स्वामी चिदानंद ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों और नकारात्मक सोच से बचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं, ऐसे में सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे देश की गरिमा, अपनी आस्था और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Haridwar News
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